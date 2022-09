Medien: Interne Bayern-Zweifel an Leon Goretzka

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Wer läuft für den FC Bayern im defensiven Mittelfeld auf?

So richtig schief hängt der Haussegen beim FC Bayern noch nicht, das dritte Liga-Remis in Folge am Samstag gegen den VfB Stuttgart hat aber einmal mehr offenbart, dass im Moment einiges nicht stimmt. Zu den Problemzonen gehört unter anderem das defensive Mittelfeld, über dessen Besetzung es intern offenbar unterschiedliche Auffassungen gibt.

Gegen den VfB Stuttgart setzte Julian Nagelsmann erstmals in dieser Saison von Beginn an auf Leon Goretzka. Der Nationalspieler feierte beim 2:2 gegen die Schwaben sein Startelf-Debüt, nachdem er sich Tage zuvor öffentlich für einen Platz in der Anfangsformation bewarb. Seine Leistung war letztlich solide, die erhoffte defensive Stabilität konnte aber auch er dem Team nicht verleihen.

Wirklich überraschend kam das für einige der Verantwortlichen offenbar nicht. Denn wie der "kicker" schreibt, herrsche beim Rekordmeister intern die Meinung vor, dass Marcel Sabitzer dem Team eine bessere Stabilität verleihe.

Festgemacht werde dies unter anderem an der Zahl der Gegentore, die die Mannschaft mit dem Duo Kimmich/Sabitzer auf der Doppelsechs kassiere, heißt es.

FC Bayern kassiert mehr Gegentore mit Goretzka

Während das Duo Kimmich/Goretzka seit Nagelsmanns Übernahme in 15 Spielen 1,06 Gegentore pro Spiel kassiert, sind es mit dem Duo Kimmich/Sabitzer nur in fünf Spielen nur 0,6 Gegentore pro Spiel, rechnet der "kicker" vor.

Dieser Wert, so die Beurteilung der Bayern-Verantwortlichen, spreche eher für den Österreicher.

Was dagegen für Leon Goretzka spricht ist dessen offensive Power: Der Nationalspieler kurbelt das Spiel nach vorne durch seine eigenen Vorstöße deutlich mehr an. Dazu ist auch sein Abschluss gefährlicher als der von Sabitzer.

Gravenberch beim FC Bayern (noch) außen vor

Noch keine Rolle im Kampf um den Platz neben Kimmich zählt dem Bericht zufolge Neuzugang Ryan Gravenberch, der in der Arbeit gegen den Ball noch zu große Defizite offenbart.

Das kommende Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona könnte laut "kicker" ein echter Fingerzeig dahingehend werden, mit welcher Paarung Julian Nagelsmann in den nächsten Wochen und Monaten plant.