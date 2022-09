Klopp-Job in Gefahr? Neue Enthüllungen zur Liverpool-Krise

IMAGO/Giuseppe Maffia

Jürgen Klopp steckt mit dem FC Liverpool in der Krise

Nach dem Fehlstart in Premier League und Königsklasse muss sich Jürgen Klopp Fragen über seine Zukunft gefallen lassen. Der frühere Trainer des BVB will den FC Liverpool jetzt "neu erfinden" - und kann dabei immerhin wohl auf die Unterstützung seiner Spieler hoffen.

Beim FC Liverpool werden auch knapp eine Woche nach dem demütigenden 1:4 (0:3) beim SSC Neapel noch die Wunden geleckt. Der kapitale Fehlstart des Vorjahresfinalisten der Champions League wirft Fragen auf - vor allem an Klopp.

Der deutsche Kultcoach steht vor einer Mammutaufgabe, denn auch in der Premier League läuft es nicht. "Wir sind in einer schwierigen Phase, kein Zweifel", gab der 55-Jährige in Neapel zu Protokoll, "grundlegende Dinge haben gefehlt, wir waren nicht gut genug, nicht zum ersten Mal." Sein Fazit: "Wir müssen uns neu erfinden."

Besonders besorgniserregend: Klopps einstigen "Mentalitätsmonstern" fehlt es derzeit erkennbar an Esprit. Das Mittelfeld kommt nie in sein berüchtigtes Gegenpressing, die Abwehr um den wackligen Chef Virgil van Dijk und den vollkommen konfusen Joe Gomez produziert Fehler um Fehler. Kein Wunder, dass die Unruhe im Umfeld wächst.

Viele Gruppen- und Einzelgespräche im Trainingszentrum

Am Dienstag steht nun das richtungsweisende Heimspiel gegen Ajax Amsterdam auf dem Programm (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker). Klopps Schützlinge gehen erholt in die Partie, nachdem ihre Premier-League-Begegnung am Wochenende im Zuge der Trauer um Queen Elizabeth II. abgesagt worden war.

Laut "kicker" wurde die Zeit genutzt, um im Trainingszentrum der Reds in Kirkby viele Gruppen- und Einzelgespräche zu führen.

Generell sei die Stimmung dort zwar "getrübt", grundsätzlich würden aber weiterhin alle Beteiligten an einem Strang ziehen und am gemeinsamen Weg nicht zweifeln. Der augenblickliche Redebedarf sei "nicht an etwaigen atmosphärischen Störungen festzumachen", heißt es, diskutiert würden "rein sportliche Aspekte".

Heißt im Umkehrschluss auch, dass Klopps Position bislang nicht in Frage gestellt wurde oder wird - weder von seinen Spielern, noch von seinen Bossen.

Erfolgserlebnisse sollten dennoch möglichst schnell einkehren, andernfalls könnte auch an der Mersey die Stimmung irgendwann komplett kippen.