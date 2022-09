Plötzlich Torjäger! Max Meyer glänzt in der Schweiz

IMAGO/MANUEL GEISSER

Max Meyer erlebte am vergangenen Wochenende eine Sternstunde

In den vergangenen Jahren ging es für den beim FC Schalke 04 einst als Wunderkind gehandelten Max Meyer öfter bergab als bergauf. Am letzten Wochenende hat der frühere Nationalspieler immerhin endlich mal wieder ein persönliches Erfolgserlebnis feiern dürfen.

Einst galt Max Meyer als großes Zukunftsversprechen. Nach seinem Abschied vom FC Schalke lief es für den Mittelfeldmann jedoch nur noch selten rund.

Erst kürzlich wechselte der mittlerweile 26-Jährige zum vierten (!) Mal in eineinhalb Jahren den Verein, als er in der Schweiz beim FC Luzern unterschrieb. Dort hat er nun eine erste Sternstunde erlebt.

Zwei blitzsaubere Treffer bei Kantersieg

Beim jüngsten 6:0-Auswärtserfolg seines neuen Klubs bei Aufsteiger FC Winterthur trug sich Meyer gleich zwei Mal in die Torschützenliste ein. Sowohl in der 14. als auch in der 32. Spielminute traf der Edeltechniker gegen einen komplett überforderten Gegner überlegt mit dem rechten Fuß. Auch sonst tat er sich regelmäßig mit gelungenen Aktionen am Ball hervor.

Es war der dritte Einsatz des Ex-Knappen für Luzern, wo er überwiegend im linken Mittelfeld aufgeboten wird. Den letzten Doppelpack hatte er am 7. März 2015 erzielt, damals noch im Schalke-Trikot gegen die TSG Hoffenheim (3:1).

Trainer Mario Frick hält jedenfalls große Stücke auf seinen neuen Schützling, der dem Team vor allem mit seinen kreativen Momenten helfen soll.

Mex Meyer wollte sich "neu orientieren"

Schon bei seiner Vorstellung in der Schweiz hatte Meyer verdeutlicht, in Luzern eine Menge vorzuhaben.

"Ich wollte mich neu orientieren und konnte mich in den Gesprächen mit Remo Meyer und Mario Frick von den Ideen, die man mit mir und der Mannschaft hat, überzeugen", verriet der Wandervogel, der für zwei Jahre unterschrieben hat.

Seine ersten Schritte im neuen Verein scheinen ihm schonmal gelungen zu sein.