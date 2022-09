Wie es für Tuchel nach dem Chelsea-Aus jetzt weitergeht

IMAGO/Adam Davy

Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel wurde beim FC Chelsea entlassen

Nach dem Aus von Thomas Tuchel als Trainer des FC Chelsea stellen sich viele Fußball-Fans vor allem zwei Fragen: Wie konnte es dazu kommen? Und: Wie geht es für den 49 Jahre alten Ex-BVB-Coach jetzt weiter? Eine Übersicht.

Gab es sportliche Gründe für das Tuchel-Aus beim FC Chelsea?

War die 0:1-Niederlage bei Dinamo Zagreb zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase am vergangenen Dienstag wirklich der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte? Eher nein. Sie ist vielmehr ein passender Vorwand für die Entlassung von Thomas Tuchel beim FC Chelsea.

In der Premier League erwischten die Bues als Sechster mit zehn Punkten und 8:9 Toren aus sechs Spielen zwar keinen berauschenden Saisonauftakt. Sie legten allerdings besser los als etwa der FC Liverpool, der bei neun Punkten steht.

Auch Meister Manchester City und Tottenham Hotspur sind mit je 14 Punkten noch nicht enteilt. Chelseas Niederlagen bei Leeds United (0:3) und beim FC Southampton (1:2) taten dennoch weh.

Was sind die wahren Gründe für Thomas Tuchels Entlassung?

Mit der neuen Vereinsführung um die US-amerikanischen Unternehmer Todd Boehly und Behdad Eghbali, die den FC Chelsea im Mai vom langjährigen Klubboss Roman Abramovich übernahm, kam Tuchel nicht zurecht.

Das Online-Sportmagazin "The Athletic" beschrieb die Umgangsformen der neuen Bosse aus Sicht des deutschen Trainers als "schwierig, teilweise verwirrend und unglaublich frustrierend".

Der Tiefpunkt soll dem Bericht zufolge ein fachlich sinnfreier Vorschlag der Klubbesitzer gewesen sein, die Mannschaft in einem 4-4-3-System, also mit elf Feldspielern, spielen zu lassen.

Laut "The Athletic" soll die Kommunikation zu Tuchel nach dem 0:3 in Leeds am 21. August "ausgetrocknet" sein.

Schon im Sommer soll es aber zu Spannungen zwischen Eghbali und dem Coach gekommen sein. Unter anderem war Tuchel angeblich enttäuscht darüber, dass nicht alle seine Transferwünsche berücksichtigt wurden.

Wie geht es für Thomas Tuchel weiter?

Thomas Tuchel - bald Trainer bei den "Königlichen" von Real Madrid? Diese Idee wirft der deutsche Sportjournalist Raphael Honigstein in einer Analyse für "The Athletic" in den Raum.

Sollte Carlo Ancelotti sein Engagement beim amtierenden Champions-League-Sieger im kommenden Sommer vorzeitig beenden, könnte sich für Tuchel eine Tür in Madrid öffnen, glaubt Honigstein.

Der gebürtige Schwabe habe sich als anpassungsfähig genug erwiesen, um verschiedene Spielstile anzuwenden, findet Honigstein - wobei anzunehmen sei, dass Tuchel "am glücklichsten" mit einer Mannschaft wäre, die den Ball an sich reißt. Spanien sei daher eine naheliegende Option.

Generell ist Honigstein der festen Überzeugung: "Tuchel wird nicht gerade wenige Angebote haben."

Ob Tuchel also tatsächlich auf eine Chance in Madrid im Sommer 2023 hofft oder sich im Lauf der Saison woanders auf eine Tätigkeit einlassen wird, bleibt offen.

Dass Letzteres bei Tuchel durchaus möglich ist, bewies der heute 49-Jährige in der Spielzeit 2020/21, als er nur einen Monat nach seiner Entlassung bei Paris Saint-Germain Ende 2020 den FC Chelsea übernahm - und im Mai 2021 den Gewinn der Champions League mit den Blues feiern konnte.

Eilt dem früheren BVB-Coach ein Ruf voraus?

Durchaus. Fachlich über alle Zweifel erhaben, im Umgang aber nicht immer ganz einfach: Mit solchen Zuschreibungen musste Tuchel schon bei Mainz 05, bei Borussia Dortmund und auch in Paris leben.

Die frühere Chelsea-Direktorin Marina Granovskaia und Ex-Torhüter Petr Cech, von 2019 bis 2022 als Berater bei Chelsea tätig, sollen laut "The Athletic" vor Tuchels Verpflichtung in London ebenfalls darauf hingewiesen haben.

Ex-Chelsea-Boss Abramovich soll indes restlos von Tuchel überzeugt gewesen sein. Und auch bei den Fans an der Stamford Bridge kam Tuchel gut an.

Für die Konflikte, die bei seinen früheren Arbeitgebern entstanden, trägt Tuchel übrigens nicht per se die Alleinschuld.

Sein Unverständnis darüber, das Champions-League-Spiel zwischen dem BVB und dem AS Monaco im April 2017 nur einen Tag nach dem Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus nachspielen zu lassen, stieß etwa auf großes Verständnis in der Öffentlichkeit.

Aus Tuchels Zeit bei PSG ist zudem übermittelt, dass der damalige Sportdirektor Leonardo immer wieder versuchte, sich in sportliche Belange einzumischen.

Was sagen Thomas Tuchels Wegbegleiter?

Christian Heidel, Tuchels langjähriger Chef in Mainz, nahm den Trainer in Schutz - und teilte ordentlich gegen Chelseas Klubführung aus. "Der Rauswurf ist Wasser auf die Mühlen derer, die gegen Investoren im Fußball sind. Das war eine reine Investoren-Entscheidung", sagte Heidel der "Bild".

Sportlich kann der Mainzer Sportvorstand Tuchels Entlassung nicht nachvollziehen.

"Da hat einer, der keine Ahnung vom Fußball hat, wohl gemeint, dass ihm Platz 6 nicht mehr reicht und gesagt: Dann probieren wir halt mal einen anderen Trainer. Nach nur sechs Spielen kann es für mich keinen anderen Grund geben", holte der 59-Jährige weiter aus.

Heidel ist jedenfalls fest überzeugt: "Diese Entscheidung werden sie bei Chelsea noch bitter bereuen. So einen guten Trainer bekommen sie so schnell nicht wieder."

Was sagt Thomas Tuchel selbst?

Am Sonntagabend - vier Tage nach seiner Entlassung - äußerte sich Thomas Tuchel auf seinem eigenen Twitter-Kanal in gleich mehreren zusammenhängenden Beiträgen zu seinem Aus beim FC Chelsea.

"Dies ist eines der schwersten Statements, das ich je schreiben musste – und ich hatte gehofft, es für viele Jahre nicht tun zu müssen", schrieb Tuchel: "Ich bin am Boden zerstört, dass meine Zeit bei Chelsea zu Ende ist."

Er habe sich "sowohl beruflich als auch persönlich zu Hause gefühlt", bemerkte der Fußballlehrer, der sich bei allen Mitarbeitern, Spielern und Unterstützern bedankte, "die mir von Anfang an das Gefühl gegeben haben, sehr willkommen zu sein".

Zu seinen möglichen Zukunftsplänen äußerte sich Tuchel nicht.

Claudio Palmieri