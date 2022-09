BVB II in der Krise - Trainer Preußer schon angezählt

IMAGO/Thomas Bielefeld

Christian Preußer hat beim BVB einen kapitalen Fehlstart hingelegt

Nach acht Spieltagen steht die zweite Mannschaft des BVB in der 3. Liga auf einem Abstiegsplatz. Sechs von acht Spielen gingen verloren, entsprechend schlecht ist die Stimmung in der Reserve von Borussia Dortmund. Trainer Christian Preußer wirkt schon wenige Monate nach seinem Amtsantritt schwer angeschlagen.

In der 89. Minute setzte der VfB Oldenburg am Samstag im Signal Iduna Park den Lucky Punch: Beim Stand von 1:1 nickte Robert Zietarski eine Flanke per Aufsetzer ein, BVB-Keeper Luca Unbehaun war geschlagen.

So ging das Team von Trainer Christian Preußer, der erst im Sommer verpflichtet worden war, wieder einmal als Verlierer vom Platz. Vor allem offensiv geht bei den Schwarz-Gelben momentan wenig bis nichts, vier selbst erzielte Tore nach acht Begegnungen sprechen eine überdeutliche Sprache.

Dabei sah Preußer gegen Oldenburg sogar eine Steigerung. "Wir hatten in den vergangenen Wochen das Thema Offensivspiel und das Herausspielen von Torchancen. Das war heute besser, wir haben sie nur leider nicht genutzt", sagte der 38-Jährige den "Ruhr Nachrichten".

Dennoch wirkt der Übungsleiter, der in der vergangenen Saison bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf krachend gescheitert war, schon jetzt angeschlagen.

Preußer will mit dem BVB "auf keinen Fall in die Opferrolle geraten"

In Dortmund erwarten die Bosse mehr - sowohl von Preußer, als auch von seinen Spielern, die sich eigentlich für höhere Aufgaben empfehlen sollen. Wie lange die Geduld im Verein noch hält, ist offen.

"Man muss jetzt cool bleiben", forderte Preußer nach der jüngsten Heimpleite: "Wir müssen jetzt dranbleiben und die Sachen hervorheben, die wir gut gemacht haben. Mehr bleibt uns ja nicht übrig, weil wir nichts haben. Wir dürfen auf keinen Fall in die Opferrolle geraten."

Nicht ausgeschlossen, dass die kommende Partie beim FSV Zwickau schon sein persönliches Endspiel wird.