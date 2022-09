Causa Kruse: Matthäus wittert Vorfall beim VfL

IMAGO/Christian Schroedter

Max Kruse wurde beim VfL Wolfsburg aussortiert

Beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg wurde Max Kruse von Trainer Niko Kovac aussortiert. Um weitere öffentliche Reibereien zu vermeiden, raten Experten den Wölfen nun dringend zu einer Vertragsauslösung.

"Dieser tägliche Umgang miteinander ist ein Störfaktor", sagte Lothar Matthäus bei "Sky90" und ergänzte: "Wenn man dem Max eine gute Summe hinlegt, dann ist er weg."

Da Kruse nicht suspendiert ist, darf er theoretisch weiter am Trainingsbetrieb teilnehmen.

"Wahrscheinlich ist es am besten, jetzt den Vertrag mit Kruse aufzulösen und vielleicht noch mal eine neue Station im Ausland zu finden, in Amerika oder so, um dort einen neuen Vertrag zu unterschreiben", betonte Stefan Effenberg im "Sport1-Doppelpass" und schoss gegen Kruse: "Wenn Kovac sagt, er wird nicht mehr spielen, dann musst du den Vertrag auflösen. So einen willst du auch im Trainingsbetrieb nicht mehr haben."

Fehlende Bereitschaft und Fitness bei Max Kruse?

Über die Gründe für die Kruse-Degradierung können Matthäus und Effenberg nur spekulieren.

"Ich gehe davon aus, dass in den letzten zwei, drei Tagen irgendetwas vorgefallen ist", mutmaßte Matthäus und hinterfragte: "Der Zeitpunkt wirft Fragen auf. Wenn man Kruse nicht mehr braucht, hätte man das ja in der Transferperiode klären können."

Bei ausreichender Kommunikation hätte man laut dem Rekordnationalspieler eine Einigung finden können, "aber anscheinend hat man sehr wenig miteinander gesprochen".

Matthäus ist außerdem der Meinung, dass Kovac und Kruse nicht zusammengepasst haben. "Kovac will Spieler, die hundertprozentig austrainiert sind, die laufen, die Gras fressen", so der 61-Jährige: "Max Kruse ist ein Künstler, ein Genie, auf seine Art und Weise."

Effenberg zweifelte derweil an Kruses "hundertprozentiger Bereitschaft" und seiner "Fitness".

Salihamidzic wittert "Problemchen"

Auch Hasan Salihamidzic äußerte sich im "Sport1-Doppelpass" zur Causa Kruse. "Natürlich hat Kovac so seine Prinzipien. Es hat sich abgezeichnet, dass die so ihre Problemchen haben", sagte der Sportvorstand des FC Bayern.

Dennoch fand Salihamidzic lobende Worte für Kruse: "Max ist ein besonderer Spieler, der normalerweise das Spiel an sich zieht. Vieles geht über ihn, er ist ein Riesenfußballer."