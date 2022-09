Böses Blut zwischen Lewy und Bayern? Das sagt Hainer

IMAGO/Ulrich Wagner

Herbert Hainer freut sich auf das Duell gegen Robert Lewandowski

Am Dienstagabend (21:00 Uhr) empfängt der FC Bayern den FC Barcelona in der Gruppenphase der Champions League. Vor dem Duell äußerte sich Bayern-Präsident Herbert Hainer zum Wechsel von Robert Lewandowski und den Chancen der Katalanen in der Königsklasse.

"Ich hoffe, und das ist mein großer Wunsch, dass die Leute nett zu Robert sein werden und dass er freundlich empfangen wird", sagte Herbert Hainer im Interview mit der spanischen Zeitung "Sport": "Denn er hat acht Jahre bei uns gespielt, viele Tore geschossen und viele Spiele entschieden. Und wir haben alle großen Titel gewonnen."

Trotz des zähen Wechsels von Lewandowski, der nicht reibungslos ablief, herrscht kein böses Blut zwischen Hainer und Lewandowski oder dem FC Bayern und Barcelona.

"Zwischen Robert und dem FC Bayern ist alles in Ordnung, wir haben geredet und alles ist in Ordnung", stellte der Münchner Präsident klar.

"Am Ende haben alle bekommen, was sie wollten"

Hainer betonte außerdem: "Am Ende haben alle bekommen, was sie wollten: Robert konnte nach Barcelona gehen, Barcelona ist glücklich, Lewandowski zu haben, und wir haben Geld, um in unsere Zukunft zu investieren." Für den Transfer des polnischen Superstars kassierten die Münchner 45 Millionen Euro.

Am Dienstag erwartet Hainer ein "enges" Duell auf Augenhöhe zwischen Bayern und Barca. Man müsse die Katalanen auch mit Blick auf die Favoriten in der Königsklasse im Blick haben.

Ein ähnlich deutliches Ergebnis (8:2) wie im Viertelfinale 2019/2020 erwartet Hainer nicht. "Ich glaube nicht, dass es sich wiederholen wird", so der 68-Jährige.

"Damals haben wir Barcelona in einem guten Moment erwischt und dann waren wir in bestechender Form, alles lief sehr gut für uns", erinnerte sich Hainer zurück und warnte: "Aber Barca ist dieses Jahr viel stärker als vor zwei Jahren."