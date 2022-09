Reif legt nach BVB-Pleite den Finger in die Wunde

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

BVB-Coach Edin Terzic (re.) konnte nicht zufrieden sein

Borussia Dortmund hat am Wochenende eine deutliche Niederlage bei RB Leipzig kassiert. Für Bundesliga-Experte Marcel Reif kommt diese nicht von ungefähr. Der BVB laboriere weiter an altbekannten Problemen.

2:3 nach klarer Führung gegen Werder Bremen am 3. Spieltag, nun zuletzt ein 0:3 gegen RB Leipzig: Dass Borussia Dortmund nun schon mehrfach in der Verteidigung nicht gut aussah, kann der frühere TV-Kommentator und Fußball-Experte Marcel Reif nicht verstehen.

"Zweimal drei Gegentore, mit einer Abwehr, die namhaft verstärkt wurde", wunderte sich Reif bei "Bild" und zählte einige der Sommer-Transfers auf, von denn er wohl mehr erwartet hätte: "Nico Schlotterbeck, Nikas Süle."

Mit solchen Spielern "bekommst du zweimal drei, wirst von den Leipzigern hergespielt und bist auch offensiv so chancenlos", wunderte sich der 72-Jährige. Dass es insbesondere gegen den neuen RB-Coach Marco Rose nicht lief, obwohl dieser aus der letzten Saison beim BVB bestens bekannt ist, sorgte für ebenso wenig Verständnis.

BVB derzeit "bedenklich"

"Die Dortmunder wussten ja, was auf sie zukommt. Mit welcher Art und welcher Stimmung sie in Leipzig zu rechnen hatten", so Reif. "Dass du dann so wenig dagegen tun kannst und tust, das ist schon bedenklich. Damit hilfst du Nagelsmann und dem FC Bayern sehr", legte der ehemalige TV-Kommentator den Finger in die Wunde.

In Dortmund habe man nun "wieder richtig zu knabbern, dass der nächste Schritt nicht passiert" sei. Man habe alles versucht: den Trainer ausgetauscht, den Kader verändert, Spieler aussortiert. "Das alles muss noch wachsen, das muss man ihnen zugute halten", sagte Reif, dennoch müsse der BVB dringend "eine Konstanz hereinkriegen".

Der Weg dahin sei aber bislang denkbar schlecht angelaufen. "Dann holst du dir in den ersten sechs Spielen zwei solche Niederlagen ab. Zuhause, gleich drei Gegentore, nicht eins, das da mal reinrutscht und der gegnerische Torwart ist super, sondern drei Stück gegen Bremen."

Das Spiel in Leipzig sei zudem "schon eine Klatsche" gewesen. "Bei Werder kann man noch sagen: Unterschätzt." Bei RB hingegen sei die Lage im Vorfeld klar gewesen. Dass der BVB dann kein gutes Spiel hinbekomme, sei "bedenklich".