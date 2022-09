Bericht: WM-Aus für Bayern-Star

IMAGO/Ulrich Wagner

Bouna Sarr (l.) hier im Bayern-Training mit Marcel Sabitzer (M.) und Dayot Upamecano

Während sich seine Teamkollegen am Dienstag in der Champions League (ab 21:00 Uhr) mit dem FC Barcelona messen, muss sich Dauerreservist Bouna Sarr vom FC Bayern einer Operation unterziehen. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Wie die französische "L'Équipe" am Montag vermeldete, wird der Rechtsverteidiger an der Patellasehne operiert. Der 30-Jährige soll bereits seit langer Zeit über immer wiederkehrende Knie-Probleme klagen und soll sich dem Bericht zufolge jetzt mit der medizinischen Abteilung des deutschen Rekordmeisters auf einen operativen Eingriff verständigt haben.

Für den FC Bayern spielte Bouna Sarr in der laufenden Spielzeit noch überhaupt keine Rolle, kam keine einzige Sekunde in einem Pflichtspiel zum Einsatz.

Anders ist es um die Rolle des Defensivmanns in der senegalesischen Nationalmannschaft bestellt. Seit knapp einem Jahr läuft Sarr für den Senegal im Nationaltrikot auf. Bis dato hat er es dabei auf 13 Länderspiele gebracht.

Sarr erst 17 Mal in der Startelf des FC Bayern

An der Seite von Superstar und Bayern-Teamkollege Sadio Mané gewann Sarr zu Jahresbeginn zum ersten Mal in der Landesgeschichte den Afrika Cup. Bis zuletzt hatte der Außenverteidiger noch große Hoffnungen, auch für das WM-Aufgebot seines Landes berücksichtigt zu werden.

Durch die Knie-OP sollen jetzt aber alle WM-Träume geplatzt sein. Laut dem Medienbericht wird Bouna Sarr mehrere Monate lang pausieren müssen und wohl erst zum Jahresbeginn 2023 auf den Fußballplatz zurückkehren können.

Im letzten Sommer wurde immer wieder über einen Abschied Sarrs aus München spekuliert. Bis zuletzt meldete sich aber kein passender Klub beim deutschen Branchenprimus, sodass der gebürtige Lyoner weiterhin einen Vertrag bis 2024 an der Säbener Straße besitzt.

In seinen zwei Jahren beim FC Bayern lief er bis zuletzt lediglich in 27 Pflichtspielen für seinen Klub auf - davon 17 Mal als Einwechselspieler.