So will Xavi die Horror-Serie gegen den FC Bayern beenden

IMAGO/Gerard Franco

Xavi und Robert Lewandowski (r.) treffen auf den FC Bayern

Der FC Barcelona ist einer der erfolgreichsten Fußballklubs der Welt. Gegen den FC Bayern weisen die Katalanen aber eine wahrlich schwarze Serie auf. Cheftrainer Xavi wurde am Tag vor dem Champions-League-Gruppenspiel bei den Münchnern nicht müde zu betonen, wie sehr er dieses Mal an einen Auswärtssieg seiner Mannschaft glaubt.

Schwer zu glauben, aber tatsächlich wahr: Noch nie hat der FC Barcelona ein Pflichtspiel beim FC Bayern gewinnen können. Sechsmal trat die Blaugrana in München an, neben zwei Remis gab es vier Niederlagen.

In der Königsklasse setzte es in den letzten Jahren stets Lehrstunden gegen den deutschen Rekordmeister. So gingen beide Gruppenspiele in der Vorsaison mit 3:0 an den FC Bayern. Im Viertelfinale beim Finalturnier in Lissabon gingen die Katalalen gar historisch schlecht mit 2:8 unter.

Lewandowski trifft zum ersten Mal wieder auf den FC Bayern

Barca-Cheftrainer und Vereinsikone Xavi glaubt dennoch fest daran, mit seinem Team am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr) Geschichte schreiben zu können.

"Wir sprechen über die Bayern, eine der besten Mannschaften der Welt. Es stimmt, wir haben noch nie in München gewonnen, es ist ein schwieriger Ort für uns. Aber wir haben das Gefühl, dass wir dieses Spiel gewinnen und die Dynamik in diesem Duell endlich zu unseren Gunsten drehen können", so der ehemalige Welt- und Europameister.

Schon im letzten Jahr, als Barca im Jahr eins nach der Ära Lionel Messi in beiden Duellen chancenlos gegen die Münchner blieb, saß Xavi als Cheftrainer auf der Bank.

In dieser Saison sieht er seine Mannschaft deutlich besser aufgestellt: "Viele Dinge haben sich geändert, vor allem die Mentalität. Wir gehen ohne Angst raus und wollen selbst viel den Ball haben. Wir sind mental stärker geworden. Aber wir müssen auch demütig bleiben und uns daran erinnern, dass wir eine schlechte Zeit hatten", so Xavi auf der Pressekonferenz vor dem Abschlusstraining in der Münchner Allianz Arena.

Von Barcas Starstürmer Robert Lewandowski der zum ersten Mal wieder auf seinen Ex-Klub treffen wird, schwärmte Xavi regelrecht: "Robert ist ruhig. Er ist ein Leader auf dem Platz. Es wird natürlich ein spezielles Spiel für ihn sein. Er wird sehr motiviert sein. [...] Er wird gegen Bayern seinen Charakter und seine Persönlichkeit auf dem Platz zeigen."