Goretzka sorgt für Unmut - Nagelsmann steuert aktiv dagegen

IMAGO/nordphoto GmbH / Kröger

Leon Goretzka spielt beim FC Bayern derzeit nicht die erste Geige

Nach drei aufeinanderfolgenden Unentschieden in der Bundesliga und vor dem anstehenden Spitzenspiel in der Champions League gegen den FC Barcelona hängt beim FC Bayern der Haussegen schief. Einer der Gründe: Die Unzufriedenheit von Nationalspieler Leon Goretzka. Trainer Julian Nagelsmann hat derweil alle Hände voll zu tun.

Wenn der FC Bayern am Dienstagabend (21:00 Uhr) zuhause gegen den FC Barcelona antritt und schon nach kurzer Auszeit wieder auf Robert Lewandowski trifft, der erst vor wenigen Wochen zu den Katalanen gewechselt war, dann ist eine der großen Aufstellungsfragen, wie die Münchner den Weltfußballer stoppen wollen.

Im defensiven Mittelfeld hat sich Trainer Julian Nagelsmann dabei personell auf Marcel Sabitzer festgelegt, der neben dem ohnehin gesetzten Joshua Kimmich auflaufen soll. Diese Wahl schmeckt Rückkehrer Leon Goretzka, der zuletzt gegen den VfB Stuttgart (2:2) nach langer Verletzung sein Startelfcomeback feierte, gar nicht.

Wie "Bild" beobachtet hat, soll sich Goretzka im Training ob der Entscheidung des Coaches schlecht gelaunt gezeigt haben. Demnach wollte er unbedingt auch auf internationaler Bühne wieder von Beginn an spielen, nachdem er zum Königsklassen-Auftakt gegen Inter Mailand (2:0) immerhin die letzte halbe Stunde absolviert hatte und danach an den TV-Mikros erklärte: "Jetzt bin ich dann aber auch bereit zu starten."

Mehrere Spieler beim FC Bayern unzufrieden

Doch die Startelf-Forderungen des Mittelfeldspielers kamen nach "Bild"-Informationen bei der Team-Führung rund um Nagelsmann gar nicht gut an, tags zuvor hatte bereits der "kicker" berichtet, dass die Münchner interne Zweifel an Goretzka hegen. Deshalb reagierte der Trainer mittlerweile, obwohl er noch am Wochenende bei "Sky" verlauten ließ, dass er ein Brodeln in der Kabine "nicht so wahrnimmt".

Wie "Bild" weiter berichtet, hat Nagelsmann mittlerweile auch gespürt, dass einige Spieler unzufrieden sind. Dazu gehört nicht nur Goretzka, auch Neuzugang Ryan Gravenberch, der auf der selben Position wie der deutsche Nationalspieler beheimatet ist, hatte sich offenbar mehr versprochen und ist angeblich nicht glücklich.

Ebenfalls eine schwierige Frage, die für Probleme in der Mannschaft sorgen könnte: Soll Serge Gnabry oder Jamal Musiala spielen?

Um die Auswirkungen seiner Aufstellungsentscheidungen ein wenig abzufedern, hat Nagelsmann in den letzten Tagen immer wieder Einzelgespräche geführt, heißt es weiter, gleich mehrere am Tag.

Doch egal, wie Nagelsmann am Ende entscheidet: Wie "Bild" erfahren hat, stehen Vorstand Oliver Kahn und Sportchef Hasan Salihamidzic fest hinter dem jungen Coach. Demnach ist nun das Team in der Pflicht, sich in der Champions League zu beweisen.