Müller kommentiert Zoff-Gerüchte - Mané warnt vor "Fehler"

IMAGO/Michael Taeger

Thomas Müller (r.) vom FC Bayern an der Seite von Coach Julian Nagelsmann

Am Dienstagabend (21 Uhr) empfängt der FC Bayern den FC Barcelona um Superstar Robert Lewandowski, der unlängst von vielen Nebengeräuschen begleitet die Seiten wechselte. Im Vorfeld der Partie hat sich Bayern-Urgestein Thomas Müller zu Wort gemeldet. Thema war unter anderem der vermeintliche Zoff mit Coach Julian Nagelsmann.

"Natürlich tauschen wir unsere Ideen mit dem Trainer aus. Aber er ist der Experte und hat das letzte Wort, wenn es um die Aufstellung geht. Er benötigt unsere Ratschläge nicht. Er hat das Sagen und das ist auch gut so", spielte Müller die Gerüchte um Ärger in der Kabine in einer Medienrunde am Montag herunter.

Zuvor hatten sowohl "Sport1" als auch "Bild" berichtet, erste Stars des deutschen Rekordmeisters seien unzufrieden mit ihren mangelnden Einsatzzeiten. Die betroffenen Profis drängten intern auf mehr Spielzeit, hieß es. Von "Unmut" war die Rede.

Ein Vorwurf, zu dem auch Nagelsmann bereits Stellung bezog: "Man hat ja jetzt wieder gelesen, dass der ein oder andere unzufrieden ist mit seiner Position. Das nehme ich nicht so wahr. Jeder fordert einen starken Kader, den haben wir und dann gibt es auch mal Momente, wo man weniger spielt. Es gilt die Chancen nutzen. Es gibt keinen Grund die Bremse zu treten, sondern eher Vollgas zu geben", erklärte der 35-Jährige im Gespräch "Sky".

Der FC Bayern hat nicht mehr diese eine "Referenz"

Müller, der am Dienstag seinen 33. Geburtstag feiert, äußerte sich des Weiteren zu Lewandowski und der neuen Offensivordnung der Bayern.

Zwischen ihm und Lewandowski sei mit der Zeit eine enge Verbindung auf de Platz entstanden, nach dem Abgang des Polen verfüge man nun allerdings nicht mehr über die eine "Referenz" im Angriff, sondern über "viele vielseitige Stürmer". Den Gegnern stellt sich dadurch immer die Frage, wer als zentraler Stürmer agiert. Am Team liege es nun, dass die neuen Abläufe auch funktionieren.

Einer der für die neue Variabilität sorgt, ist Neuzugang Sadio Mané. Der Senegalese hat Müller vor dem Duell mit Barca übrigens einen guten Rat mit auf dem Weg gegeben: "Sadio hat mir scherzhaft gesagt, ich solle keinen Fehler machen und den Ball während des Spiels zu Lewandowski passen", so Müller mit einem Augenzwinkern. Ernster ergänzte der Deutsche: Man dürfe sich aber tatsächlich nicht zu sehr auf den Ex-Mitspieler konzentrieren.