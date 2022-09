Kane soll sich Bayern-Wechsel "sehr gut vorstellen" können

IMAGO/Joe Toth/Shutterstock

Harry Kane soll beim FC Bayern weiterhin ein heißes Thema sein

Nach dem Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona wurde Harry Kane als möglicher Nachfolger beim FC Bayern gehandelt. Zwar blieb der englische Nationalspieler letztendlich in Tottenham, die Gerüchte um einen möglichen Transfer nach der Saison halten sich aber hartnäckig. Angeblich ist der Stürmer durchaus offen für ein Engagement an der Säbener Straße.

Ohne einen Weltklasse-Neuner in die Spielzeit 2022/2023 zu gehen, haben viele Fans des FC Bayern als Fehler empfunden. Nach den jüngsten Dämpfern in der Bundesliga, wo es drei Remis in Folge setzte, dürften sich manche Zweifler bestätigt fühlen.

Umso erfreuter dürften sie über die Gerüchte um einen möglichen Transfer von Superstar Harry Kane im nächsten Sommer sein. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft gilt als Wunschlösung der FCB-Bosse.

"Sky"-Reporter Florian Plettenberg hat den Spekulationen nun noch einmal neue Nahrung gegeben. "Die internen Diskussionen haben bereits begonnen", verriet der Transfer-Experte im Gespräch mit "Football Daily" und ergänzte: "Es gab definitiv Kontakt zwischen den Bayern-Verantwortlichen und Charlie Kane, seinem Bruder und Berater."

Mehr noch: Kane könne sich "sehr, sehr gut vorstellen", zum Bundesliga-Giganten zu wechseln, hieß es. Sein aktuelles Arbeitspapier bei den Spurs läuft 2024 aus.

FC Bayern an Kane dran? Klartext von Salihamidzic

Erst am Wochenende hatte sich Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic im "Doppelpass" bei "Sport1" zu den anhaltenden Gerüchten um Kane geäußert. "Ich habe mit niemandem gesprochen", stellte der Bosnier klar.

Kurz zuvor hatte Salihamidzic in der "tz" bereits ähnliche Worte gewählt. "Ich glaube nicht, dass Oliver Kahn eine Verpflichtung von ihm forciert", betonte der Funktionär mit Bezug auf seinen Vorstands-Kollegen und fügte an: "Da könnt ihr alle einen Gang zurückschalten. Da ist nichts dran."