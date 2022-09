BVB atmet auf: Offensiv-Trio in Manchester wieder dabei

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Donyell Malen und Karim Adeyemi stehen dem BVB wieder zur Verfügung

In den vergangenen Begegnungen musste der BVB auf zahlreiche Offensivspieler verzichten. Pünktlich zum schweren Auswärtsspiel in der Champions League bei Manchester City scheint sich das schwarz-gelbe Lazarett aber zu lichten.

Zuletzt standen Donyell Malen (muskuläre Probleme), Karim Adeyemi (Zehenverletzung) und Thorgan Hazard (Oberschenkelblessur) Trainer Edin Terzic weder in der Bundesliga noch in der Königsklasse zur Verfügung.

Laut "Sky" ist das Trio mittlerweile jedoch genesen und somit einsatzbereit für die Partie in Manchester. Ob die Rückkehrer sogar für die Startelf in Frage kommen, ist derweil unklar.

BVB diskutiert Verletzungsseuche intern

Nach der bitteren 0:3-Klatsche der Dortmunder Borussia bei RB Leipzig am vergangenen Spieltag dürften neue personelle Optionen so oder so mehr als willkommen sein.

Die Flut an Ausfällen soll beim BVB in den vergangenen Tagen Diskussionen ausgelöst haben. "An eine Zufallsserie glaubt intern niemand mehr", hieß es in einem Bericht der "Bild". Dennoch stocke die "Ursachen-Forschung und Problem-Behebung."

Nachdem man bereits in den Vorjahren übermäßig unter Ausfällen litt, hatte der Verein im Sommer reagiert und mit Shad Forsythe einen renommierten Fitnesstrainer verpflichtet, der als Athletik-Guru gilt.

Muskelprobleme, die in der Vergangenheit Grund vieler Ausfälle waren, spielten seither zwar eine eher untergeordnete Rolle, Ausfälle verzeichneten die Westfalen aber weiterhin regelmäßig - die Gründe waren indes mannigfaltig.

Sieben Ausfälle in Leipzig

Fakt ist: Gegen RB Leipzig fehlten den Schwarz-Gelben sieben Akteure, einige davon waren als Leistungsträger eingeplant. Mit der Rückkehr von Malen, Adeyemi und Hazard scheint sich die Situation immerhin ein wenig zu entspannen.

Anstoß in Manchester ist am Mittwochabend um 21:00 Uhr (LIVE bei sport.de im Ticker).