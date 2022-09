Taktik-Plan enthüllt: So will Bayern Lewandowski stoppen

IMAGO/Mladen Lackovic

Robert Lewandowski trifft erstmals auf seinen Ex-Klub FC Bayern

Am Dienstagabend ist es endlich so weit: Der FC Bayern empfängt den FC Barcelona am 2. Spieltag der Champions League (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker), womit es zum schnellen Wiedersehen zwischen dem deutschen Rekordmeister und seinem langjährigen Torgaranten Robert Lewandowski kommt. Nun wurde enthüllt, wie die Münchner den Angreifer stoppen wollen.

Bei seiner Ankunft am Montagnachmittag im noblen Hilton Hotel am Tucherpark stieg Robert Lewandowski im grauen Trainingsanzug mit einem Lächeln aus dem Bus. Aus gutem Grund: Der Pole ist pünktlich zur Rückkehr nach München wieder in Top-Form.

Am Dienstag geht es für den FC Bayern vor allem darum, den Routinier, der in 375 Pflichtspielen für den deutschen Branchenprimus 344 (!) Tore erzielt und 19 Titel gewonnen hatte, zu stoppen.

"Barcelona hat Topspieler, Lewa ist vorne, er nutzt jede Möglichkeit. Wir sind gewarnt", betonte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

FC Bayern will Lewandowski isolieren

Wie die "Bild" am Mittag enthüllte, hat der FC Bayern extra für Lewandowski einen Taktik-Plan ausgetüftelt, der den Stürmer auf dem Feld von seinen Mitspielern isolieren soll. Im Zuge der Analysen zum Gegner sei ein besonderer Fokus auf den 34-Jährigen gelegt worden.

Verständlich: Lewandowski, dessen Wechsel im Sommer für 45 Millionen Euro reichlich Ärger verursacht hatte, traf für Barca in sechs Einsätzen schon neun (!) Mal.

Deshalb sollen seine emsigen Zulieferer Raphinha und Ousmane Dembélé möglichst aus dem Spiel genommen werden, um Lewandowski ganz vorne verhungern zu lassen.

"Wir dürfen Lewy nicht ins Spiel bringen. Er ist gefährlich, wenn er in und um den Strafraum den Ball bekommt, das müssen wir verhindern", forderte Thomas Müller im Vorfeld bereits.

Offenbar haben der Bayern-Dauerbrenner und seine Nebenleute mittlerweile einen klaren Plan an die Hand bekommen, um ihren Ex-Kollegen aufzuhalten ...