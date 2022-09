FC Bayern vs. Barca! Wo läuft das Lewy-Wiedersehen im TV?

IMAGO/Marc Gonzalez Aloma

Robert Lewandowski trifft auf seinen Ex-Klub FC Bayern

Der FC Bayern empfängt den FC Barcelona zum ersten Heimspiel der noch jungen Champions-League-Saison. Ausgerechnet der FC Barcelona - steht bei den Katalanen doch seit diesem Sommer der langjährige Bayern-Superstar Robert Lewandowski unter Vertrag. Wo wird das Wiedersehen der Münchner mit dem zweimaligen Weltfußballer Lewandowski im TV und Stream übertragen?

Der polnische Stürmerstar fügte sich bei den Katalanen direkt hervorragend ein. Im ersten CL-Spiel für den neuen Klub traf Lewandowski beim 5:1-Heimsieg gegen Viktoria Pilsen gleich dreimal und spielte sich in Rekordgeschwindigkeit in die Herzen der Blaugrana-Fans.

Am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr) steht nun das erste von zwei Wiedersehen in der Gruppenphase mit dem FC Bayern an. Für den deutschen Rekordmeister ging der 34-Jährige insgesamt acht Saisons lang auf Torejagd, feierte in jedem Jahr die Deutsche Meisterschaft und ballerte sich zum zweitbesten Torschützen der Vereinshistorie.

Wo wird das Spiel FC Bayern gegen den FC Barcelona live im Fernsehen und im Stream übertragen?

Neben den Münchnern sind am Dienstagabend auch noch die deutschen Vertreter Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille sowie Bayer Leverkusen gegen Atlético Madrid gefordert. Wo werden diese sowie die fünf weiteren Dienstagsspiele in der Champions League live gezeigt?

Hier läuft der FC Bayern vs. Barca live im TV