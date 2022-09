Kaminski fehlt dem FC Schalke im Derby gegen den BVB

#S04-Update: Marcin Kaminski hat sich am Dienstag (13.9.) einem kleinen operativen Eingriff an der Wade unterziehen müssen, da seine Glasschnittwunde nicht so verheilt ist wie zunächst erhofft.



Marcin fällt damit bis auf Weiteres aus. Gute Besserung, Kami! 🙌 pic.twitter.com/DWrTEVUzKh