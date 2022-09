Das sagt BVB-Coach Terzic vor dem Wiedersehen mit Haaland

Uwe Kraft via www.imago-images.de

Edin Terzic (l.) coachte Erling Haaland in der Saison 2020/2021

Borussia Dortmund befindet sich derzeit mittendrin im heißen September. Nach dem Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig, das mit einer bitterbösen 0:3-Klatsche endete, steht am Mittwochabend (ab 21:00 Uhr) das Champions-League-Highlight bei Manchester City an, ehe am Samstag der FC Schalke 04 zum Revierderby beim BVB zu Gast sein wird.

Obwohl die Schwarz-Gelben beim amtierenden englischen Meister aus Manchester nur als Außenseiter antreten werden, hofft Cheftrainer Edin Terzic mit seiner Truppe auf einen Auswärtssieg bei den Cityzens: "Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir vielleicht nur 20 bis 30 Prozent Ballbesitz haben. Wie kann man ihnen dann in so einer Situation wehtun? Vor eineinhalb Jahren haben wir das eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass wir das können", erinnerte Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Knaller in der Königsklasse an das letzte Spiel seiner Mannschaft im Etihad Stadium, als der BVB erst in der Nachspielzeit das 1:2 durch Phil Foden kassierte.

Gleichzeit weiß der 38-Jährige auch: "Es wird nicht nur reichen, ein gutes Spiel abzuliefern. Es braucht auch Matchglück und Torwart Alex Meyer muss einen Sahnetag haben, weil City immer vier, fünf Tore machen kann."

Terzic über Haalands Traumstart nicht allzu sehr überrascht

Über allem steht am Mittwochabend das schnelle Wiedersehen mit Erling Haaland, der die Dortmund im letzten Sommer in Richtung Manchester City verlassen hat.

"City ist durch Haaland nochmal gefährlicher geworden. Das Team hat so wahnsinnige Qualität. Damit ist City ein Topfavorit auf den Titel in der Champions League. Daher ist es für uns keine leichte Aufgabe", warnte der Dortmunder Coach auch für seinem einstigen Schützling, der bisher zwölf Tore in acht Spielen für die Skyblues geschossen hat.

Unter dem damaligen Interimstrainer Edin Terzic spielte Erling Haaland 2020/2021 bei den Westfalen und gewann mit Borussia Dortmund den DFB-Pokal.

Terzic stellte klar, dass sich sein Team gerade gegen den alten Mannschaftskollegen viel vorgenommen habe: "Wir sind sehr glücklich, wie Erling bei uns aufgetreten ist. Er ist hier herausragend gestartet. City ist ein Team, das auch ohne ihn 100 Tore geschossen hat. Dass er auch hier trifft, ist keine große Überraschung. Wir werden alles tun, damit wir ihn aufhalten."