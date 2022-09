Nach Mourinho-Absage: Neuer Favorit bei Ex-BVB-Star Zagadou

IMAGO/Laci Perenyi

Dan-Axel Zagadou spielte bis zuletzt für den BVB

Dan-Axel Zagadou ist seit seinem Vertragsende beim deutschen Vizemeister Borussia Dortmund noch immer ohne neuen Verein. Ein Wechsel zu AS Rom um Startrainer AS Rom scheiterte zuletzt. Jetzt könnte es bald eine Lösung für den vertragslosen Innenverteidiger geben.

Laut einem Bericht des französischen Sender "RMC" buhlen derzeit zwei namhaften Klubs aus europäischen Top-Ligen um den 23-Jährigen, der im Mai dieses Jahres zum letzten Mal für den BVB auf dem Rasen stand und seit dem ohne neuen Verein ist.

Nach Informationen des Senders sollen sich sowohl Olympique Lyon aus der französischen Ligue 1 als auch West Ham United aus der englischen Premier League für Zagadou interessieren.

Wie es in in dem Medienbericht heißt, soll sich der Londoner Klub aktuell in der Pole Position befinden. Die Hammers sollen dem Abwehrhünen einen Vierjahresvertrag angeboten haben, der Zagadou vom Wechsel auf die Insel überzeugen soll.

West Ham United ist denkbar schlecht in die neue Premier-League-Saison gestartet und hat nur eines der ersten sechs Begegnungen gewinnen können. Die Klubbosse hatten zuletzt bereits betont, sich noch nach möglichen Verstärkungen umzusehen.

Zagadou debütierte einst unter Peter Bosz beim BVB

Hintergrund ist, dass vertragslose Spieler auch noch nach Schließung des Transferfenster verpflichtet werden können.

Olympique Lyon soll aber ebenfalls noch im Rennen sein um den ehemaligen französischen U21-Nationalspieler. Cheftrainer Peter Bosz kennt Zagadou noch aus gemeinsamen Tagen bei Borussia Dortmund.

Als der Niederländer in der Hinrunde der Saison 2017/2018 beim BVB als Coach angestellt war, verhalft er dem damals 18-Jährigen zu seinem Bundesliga-Debüt. Insgesamt bestritt Zagadou 67 Liga-Partien für die Westfalen, in denen er vier Treffer beisteuerte.

Er war einst aus der Jugendakademie von Paris Saint-Germain ins östliche Ruhrgebiet gewechselt.