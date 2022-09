So wurde Lewandowski von den Bayern-Fans empfangen

IMAGO/Frey-Pressebild/Deines

Robert Lewandowski spielt erstmals wieder in München

Weniger als zwei Monate nach seinem Abschied vom FC Bayern ist Robert Lewandowski am Dienstagabend zum ersten Mal wieder als Kontrahent der Münchner in die Allianz Arena zurückgekehrt. Der neue Stürmerstar des FC Barcelona wurde von Cheftrainer Xavi in die Startelf berufen, um zum ersten Mal in der Klubgeschichte beim FC Bayern zu gewinnen.

Im Vorfeld wurde darüber spekuliert, wie der zweimalige Weltfußballer wohl im Stadion des deutschen Rekordmeisters begrüßt werden würde. Vor allem bei den hart gesottenen Fans aus der Südkurve wurde darauf geachtet.

Nachdem Lewandowski um kurz nach halb neun Uhr abends das erste Mal auf den Rasen lief, setzte es zunächst ein lautstarkes Pfeifkonzert in der Allianz Arena.

Das galt allerdings wohl eher Barca in Gänze als speziell nur dem 34-Jährigen, da neben Lewandowski auch die übrigen Stars der Katalanen um Sergio Busquets, Ousmane Dembélé und Gavi auf den Platz liefen.

Willkommen zurück in der Arena, Lewy! 😊 👋 pic.twitter.com/wRebXVIOdn — FC Bayern München (@FCBayern) 13. September 2022

Lewandowski feierte acht Deutsche Meisterschaften mit dem FC Bayern

Kurz danach brandete sogar Applaus für den Stürmerstar auf, der beim FC Bayern zuvor acht Jahre unter Vertrag gestanden und sich zum zweitbesten Torschützen der Vereinsgeschichte geballert hatte.

Lewandowski bedankte sich bei den Zuschauern, die bereits eine halbe Stunde vor dem Anpfiff am Dienstagabend vor Ort waren, mit erhobenen Armen, winkte und klatschte in Richtung aller Tribünen.

Noch etwas lauter und freundlicher wurde der Empfang für Lewandowski dann noch, als Stadionsprecher Stephan Lehmann den polnischen Nationalmannschaftskapitän explizit ausriefen ließ und um einen warmen Empfang für die langjährige Nummer 9 warb.

Robert Lewandowski hatte alleine in der Bundesliga herausragende 238 Tore in 253 Partien im Trikot des FC Bayern geschossen und war mit den Münchnern in jedem Jahr Deutscher Meister geworden.