Hainer verrät: So will Bayern PSG und Co. die Stirn bieten

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Herbert Hainer sieht den FC Bayern gut aufgestellt

Auf europäischer Bühne muss sich der FC Bayern mit immer mehr Klubs messen, die deutlich größere Geldmengen in ihre Kader investieren können. Präsident Herbert Hainer will sich von PSG, Manchester City und Co. aber nicht einschüchtern lassen - denn der Rekordmeister hat seine eigenen Reize.

"Auch bei uns verdienen die Spieler sehr gut, das Geld kommt jeden Monat pünktlich – und gleichzeitig bauen wir keine Luftschlösser. Wir kommen hin und wieder an den Punkt: 'Bis hierher und nicht weiter'", verriet der 68-Jährige im Interview mit der "Sport Bild".

Der Klub-Boss ließ durchblicken, dass es eine interne Obergrenze für die Gehälter gebe, Zahlen wollte Hainer allerdings nicht nennen. "Natürlich geht es immer darum, dass das Gehaltsgefüge homogen bleibt und wir eine vernünftige Struktur haben", mahnte er an.

Diese homogene Struktur sei auch der Grund gewesen, warum der FC Bayern im Sommer nicht ernsthaft im Poker um Top-Spieler wie Erling Haaland oder Cristiano Ronaldo mitgemischt habe.

"Die Beispiele zeigen ja, dass wir auch bei sicherlich hochinteressanten Spielern immer das Gesamtkonzept im Auge behalten – sportlich wie wirtschaftlich", führte der frühere Adidas-Boss aus.

Obwohl andere Vereine über Reichtümer aus den Emiraten verfügen oder wie in der Premier League deutlich höhere TV-Gelder einstreichen, sieht Hainer seinen Klub im Kampf um absolute Top-Spieler allerdings keineswegs chancenlos.

Hainer: FC Bayern hat "einen einzigartigen Ruf"

"Zwar haben wir nicht die Spielräume wie andere, aber wir sind kreativ, arbeiten mit klaren Strategien und haben Modelle entwickelt, um Talente zu verpflichten und zu Top-Spielern auszubilden", betonte er und fügte hinzu: "Erfolg ist unsere Währung."

Der deutsche Branchen-Primus besitze in der "Fußballwelt einen einzigartigen Ruf", was in diesem Sommer Top-Transfers wie die Verpflichtung von Sadio Mané oder Matthijs de Ligt möglich gemacht habe. Dass Spieler wie Leon Goretzka, Jamal Musiala oder Serge Gnabry unlängst ihre Verträge verlängert haben, beweise ebenfalls, "welchen Wert der FC Bayern für sie hat".

Weiterhin richtete Hainer ein Versprechen an die Bayern-Fans, den eingeschlagenen Weg fortzuführen, der auf den langjährigen Klub-Manager Uli Hoeneß zurückgeht.

"Hier wird seit Jahrzehnten seriös und weitsichtig gewirtschaftet und deshalb haben wir auch die Pandemie bisher gut überstanden. Genau in diesem Stil werden wir weitermachen", machte dessen Nachfolger an der Vereinsspitze deutlich.