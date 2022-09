Abgang vom BVB? Bellingham spricht Klartext

IMAGO/Barrington Coombs

Jude Bellingham steht beim BVB noch bis 2025 unter Vertrag

Jude Bellingham von Borussia Dortmund wird seit Längerem mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht. Vor der Partie des BVB in der Champions League am Mittwoch (21:00 Uhr) bei Manchester City äußerte sich der junge Engländer zu einer möglichen Rückkehr auf die Insel.

Jude Bellingham hegt laut eigener Aussage keine Pläne, Borussia Dortmund kurz- oder mittelfristig zu verlassen.

"Ich bin momentan sehr glücklich und konzentriere mich auf all die Ziele, die wir als Mannschaft haben", sagte der 19-Jährige am Dienstagabend auf der Pressekonferenz des BVB.

Zuletzt hatten englische Medien berichtet, dass der FC Liverpool einen Transfer im kommenden Winter anstrebe.

"Ich denke noch nicht an eine Zeit nach Borussia Dortmund. Der Verein hat sehr viel für mich gemacht, ich habe mich von Anfang an sehr willkommen gefühlt und man hat mir die Möglichkeit gegeben, mich weiterzuentwickeln", sagte Bellingham. "Darüber hinaus in die Zukunft zu schauen, wäre respektlos."

Ein Wechsel in die Premier League sei für ihn auch mit einem langfristigen Blick "nichts, worüber ich nachdenke, um ehrlich zu sein", so der Mittelfeldakteur.

Jude Bellingham gibt Marschroute für den BVB vor

Der 15-fache englische Nationalspieler wolle sich vielmehr allein auf die schwere Aufgabe in der Königsklasse bei Manchester City konzentrieren: "Zunächst einmal bin ich angereist, um hier zu gewinnen und zu helfen Dortmund das Spiel zu gewinnen".

Zwar dürften seine Landsleute am Mittwoch noch einmal genauer auf den BVB-Star schauen, auf der Insel vorspielen will er trotzdem nicht.

"Wenn ich gut spielen und mein Talent unter Beweis stellen kann, ist das ein Bonus, aber ich bin hier um hoffentlich für Borussia Dortmund das Spiel zu gewinnen", sagte Bellingham.

Im Duell mit Englands Meister komme es darauf an, "dass alle - mit oder ohne Ball - präsent sind. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, sonst überrollen sie uns mit ihrer Qualität", sagte Bellingham.

Dabei schloss das BVB-Juwel auch seinen ehemaligen Mitspieler Erling Haaland mit ein, es gehe "nicht um eine Einzel-, sondern um eine Mannschaftsaufgabe", so Bellingham.