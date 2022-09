Enthüllt: RB wollte Eberl und Rose schon lange

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Marco Rose (li.) und Max Eberl (re.) könnten bald bei RB Leipzig vereint sein

In Gladbach waren sie vereint, bei RB Leipzig sollen sie es wieder werden: Trainer Marco Rose und Sportdirektor Max Eberl. Nun wurde enthüllt, dass die Roten Bullen das Duo schon vor mehr als anderthalb Jahren verpflichten wollten. Während Rose mittlerweile da ist, gibt es bei Eberl noch einige Hürden zu überwinden.

Seit nicht einmal einer Woche leitet Marco Rose die Geschicke als Trainer von RB Leipzig. Nach der Entlassung von Domenico Tedesco übernahm der frühere BVB-Coach die Geschicke beim Sachsen-Klub und führte sein neues Team am vergangenen Wochenende gleich zu einem vielbejubelten 3:0-Erfolg gegen seine ehemalige Mannschaft.

Doch wäre es nach den Leipziger Verantwortlichen gegangen, dann wäre Rose den "Umweg" über die Borussia gar nicht gegangen. Denn wie die "Sport Bild" enthüllt hat, wollte RB-Boss Oliver Mintzlaff den 46-Jährigen schon im letzten Jahr nach Sachsen holen.

Damals, Anfang 2021, stand Rose allerdings noch bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, hatte die Fohlenelf zusammen mit Manager Max Eberl in der Vorsaison bis in die Champions League geführt, sich dann im Frühjahr '21 aber bereits für ein Angebot des BVB entschieden.

Während Rose also gezwungenermaßen aus dem Rennen war, wurden jedoch erste Gespräche mit Eberl geführt, der ebenfalls schon zu diesem Zeitpunkt auf der Wunschliste der Roten Bullen stand.

RB Leipzig und auch Rose halten Kontakt zu Eberl

Diese sollen zwar schnell beendet gewesen sein, weil Eberl sich langfristig zur Gladbacher Borussia bekannt hatte, ein "kategorisches Desinteresse" gab es aber laut dem Bericht nicht, weshalb der 48-jährige Erfolgsmanager im Hinterkopf von Mintzlaff blieb.

Als Eberl dann Anfang 2022 seinen vielbeachteten Rücktritt bekanntgab, soll Mintzlaff vorsichtig vorgefühlt haben, ob der Sportchef "nur" die Borussia oder das gesamte Fußball-Business hinter sich lassen will. Eberl reagierte mit einer Absage, wollte eine Auszeit nehmen.

Aber: Über die Monate blieben Mintzlaff und Eberl in Kontakt, schrieben sich Nachrichten, besuchten sich gegenseitig. Auch Rose erkundigte sich immer wieder nach seinem früheren Sportchef. Das Verhältnis soll trotz der kleinen Differenzen zum Ende der Gladbach-Zeit bestens sein. Als es zwischen RB und dem Coach heiß wurde, wandten sich sowohl Klub als auch Rose sofort an den 48-Jährigen.

Im Hochsommer wurde es schließlich konkreter zwischen Eberl und den Leipzigern. Noch besteht allerdings Uneinigkeit über den Einstiegszeitpunkt: Während Eberl am liebsten erst im Sommer 2023 beginnen würde, hätte der RB-Boss den neuen Sportdirektor am liebsten sofort im Amt. Derzeit deutet vieles auf einen Start am 1. Januar hin.

Zuvor muss allerdings noch eine Übereinkunft mit Gladbach her, wo der freigestellte Eberl weiter unter Vertrag steht. Weil der 48-Jährige keine Ausstiegsklausel besitzt, müssen sich die Klubs auf eine Ablöse einigen. Zuletzt stand eine Summe im Bereich von unter fünf Millionen Euro im Raum.