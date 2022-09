Kruse legt im Wölfe-Zoff nach: "Ich spiel' noch weiter"

IMAGO/Darius Simka

Max Kruse trainiert am Dienstag mit der Mannschaft des VfL Wolfsburg

Die Personalie Max Kruse sorgt beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg weiterhin für mächtig Gesprächsstoff. Spielen wird er für die Wölfe wohl nie wieder. Ans Aufhören denkt der Starspieler aber noch nicht.

Zumindest verdeutlichte der 34-Jährige dies mehrfach in den letzten Tagen nach seiner öffentlichen Ausbootung durch Cheftrainer Niko Kovac, der eine Kruse-Rückkehr in den Wolfsburger Spieltagskader unter seiner Regie ausgeschlossen hatte.

Am Dienstag stand der einstige Nationalspieler trotzdem wieder auf dem Trainingsplatz des VfL Wolfsburg. Der geschasste Offensivspieler wirkte dabei entspannt und gut gelaunt, witzelte etwa in Trainingspausen gemeinsam mit Keeper Koen Casteels oder den Nationalspielern Luca Waldschmidt und Lukas Nmecha.

Am Dienstagnachmittag legte er dann in den sozialen Netzwerken noch einmal mit einer gewissen Portion Selbstironie nach. In seiner Instagram-Story postete Kruse einen Videoclip, der ihn offensichtlich beim Besuch in einem Tierpark oder Wildtier-Gehege zeigt.

Zu sehen ist ein Wildschwein, welches sich in Richtung Kruse bewegt. Dazu der Kommentar des Fußball-Profis: "Ey Cousin, komm' mal rüber!", gefolgt von Grunzgeräuschen. Eine klare Anspielung auf den vermeintlich schlechten Fitnesszustand des Routiniers, der in der Vergangenheit immer wieder diskutiert und kritisiert wurde.

So könnte es für Max Kruse jetzt weitergehen

Kruse schrieb zu dem Post: "Ist noch zu früh... Ich spiel noch weiter." An ein Karriereende denkt der Angreifer offenbar weiter nicht, läuft sein derzeitiger Vertrag beim VfL Wolfsburg doch ohnehin noch bis Sommer 2023.

In der kommenden Woche sollen Gespräche über eine mögliche Vertragsauslösung mit den Niedersachsen geführt werden. Anschließend könnte es für Kruse offenbar in Katar oder Saudi-Arabien weitergehen.

Auch die USA wurde vom Spieler selbst immer wieder als mögliches Ziel im Spätherbst seiner aktiven Karriere genannt. Eine weitere Station in der Bundesliga scheint derweil immer unrealistischer zu werden.