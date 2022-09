Medien: Mislintat von VfB-Plan mit Lahm und Co. kalt erwischt

IMAGO/H. Langer

Sven Mislintat ist Sportdirektor beim VfB Stuttgart

Mit der Erweiterung der Führungsriege durch Philipp Lahm, Sami Khedira und Christian Gentner gelang dem VfB Stuttgart zuletzt ein echter Personal-Coup. Sportdirektor Sven Mislintat wusste davon im Vorfeld aber offenbar nichts.

Mit Philipp Lahm, Sami Khedira und Christian Gentner stellte der VfB Stuttgart am Montag ein Trio vor, das den Klub in den kommenden Jahren zurück zu alten Erfolgen führen soll.

Während die beiden Weltmeister von 2014 als Berater von Vorstandsboss Alexander Wehrle ihre Arbeit verrichten werden, soll Ex-Kapitän Gentner in Zukunft als Leiter der Lizenzspielerabteilung fungieren und damit eng mit Sportdirektor Sven Mislintat zusammenarbeiten. Ab dem kommenden Jahr wird Gentner ins Management einsteigen.

Doch wie "Sport Bild" berichtet, wusste Mislintat bis zuletzt gar nichts von der Personalentscheidung, die sich auf seinen Kompetenzbereich auswirkt. Demnach erfuhr der 49-Jährige "sehr kurzfristig" von der Neuausrichtung des VfB. Mislintat sei in die Entscheidungsfindung weder eingeweiht noch im Prozess involviert gewesen, heißt es.

Das Vorgehen der Stuttgarter mit Wehrle an der Spitze wird in dem Bericht als Schachzug des VfB im Verhandlungspoker mit dem Sportdirektor gedeutet.

Zwar wollen die Verantwortlichen dem Vernehmen nach den 2023 auslaufenden Vertrag mit Mislintat verlängern, doch offenbar nicht um jeden Preis.

VfB Stuttgart: Diese Forderungen stellt Sven Mislintat

Mislintat scheint intern Forderungen zu stellen, die nicht jedem im Klub gefallen.

So will der Sportchef, der für seine Arbeit am mittlerweile stark verjüngten Kader allgemein geschätzt wird, angeblich Einnahmen aus Spielverkäufen vermehrt in den Kader stecken und diesen nicht allein mit hoffnungsvollen (aber günstigen) Talenten verstärken.

Mögliche Forderungen Mislintats könnte Wehrle nun mit Verweis auf das neu verpflichtete Trio abblocken, so die Vermutung.

Philipp Lahm bringen Profi-Erfahrung mit zum VfB Stuttgart

Mit der Installation von Lahm, Khedira und Gentner habe der Vorstandsboss einem möglichen Abschied des erfolgreichen 49-Jährigen vorgebaut, heißt es.

Dass die Wahl Wehrles auf die genannten drei Ex-Profis fiel, hat dem Bericht nach damit zu tun, dass es laut einer Analyse beim VfB auf Verantwortungsebene zu wenig Erfahrung im Profi-Fußball gibt.

Mislintat bringt keine Profi-Vergangenheit mit. Lahm und Khedira hingegen haben den WM-Titel und zahlreiche weitere Erfolge im Gepäck. Gentner kennt den VfB Stuttgart aus 373 Spielen in- und auswendig.