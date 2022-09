Bayern-Flirt verlängert bei Barca - mit Milliarden-Klausel

IMAGO/LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORT

Gavi (l.) wurde auch vom FC Bayern umworben

Der FC Barcelona hat den Vertrag mit Super-Talent Gavi um drei Jahre bis 2026 verlängert. Am 18-jährigen Mittelfeld-Juwel zeigte angeblich auch der FC Bayern Interesse.

Wichtige Personalentscheidung beim FC Barcelona: Wie die Katalanen am Mittwoch mitteilten, bleibt Pablo Martín Páez Gavira, genannt Gavi, dem 26-maligen spanischen Meister erhalten.

Das Mittelfeld-Talent, das trotz seiner erst 18 Jahre zum Stammpersonal unter Trainer Xavi zählt, verlängerte seinen nach dieser Saison auslaufenden Vertrag um drei Jahre bis zum 30. Juni 2026.

Gavis Ausstiegsklausel beträgt jetzt eine Milliarde Euro. Sein realer Marktwert wird von "transfermarkt.de" auf rund 60 Millionen Euro taxiert.

Mündlich hatten sich Barca und Gavi bereits vor Monaten auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Unter Dach und Fach kam der neue Kontrakt wegen der finanziellen Schwierigkeiten des Klubs aber erst jetzt.

FC Bayern machte sich Hoffnungen

Offiziell hatte Barca die Verzögerung damit erklärt, dass Gavi erst volljährig werden müssen, um zu unterschreiben. Seinen 18. Geburtstag feierte er aber bereits am 5. August.

Obwohl die Verlängerung des Eigengewächses vor diesem Hintergrund keineswegs überraschend kommt, gab es immer wieder Abwanderungsgerüchte um ihn. Auch dem FC Bayern wurde ein Interesse an Gavi nachgesagt.

"Bild"-Fußballchef und Bayern-Insider Christian Falk hatte zuletzt enthüllt, wegen der noch nicht abschließend geklärten Vertragssituation habe man sich in München durchaus Hoffnungen auf eine Verpflichtung gemacht.

Schon 54 Pflichtspiele für den FC Barcelona

Gavi habe für sich jedoch Barca sowie die Teilnahme an der Winter-WM in Katar in den Fokus gestellt. Zu konkreten Gesprächen kam es daher wohl nicht.

Trotz seines jungen Alters kann Gavi schon einige Erfahrung im Profi-Bereich vorweisen: 54 Pflichtspiele für Barca sowie zehn Einsätze in Spaniens Nationalmannschaft stehen in seiner Vita.