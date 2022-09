"80 Minuten Weltklasse für die Katz"

IMAGO/Revierfoto

Der BVB durfte lange von einem Sieg bei Manchester City träumen

80 Minuten lang durfte Borussia Dortmund dank einer 1:0-Führung bei Manchester City vom Sieg träumen, doch dann zerstörte ein Tor von John Stones und ausgerechnet der frühere BVB-Torjäger Erling Haaland alle Hoffnungen. Mit einem spektakulären Treffer sorgte der Norweger, der erst im Sommer zu ManCity gewechselt war, in der Schlussphase für den Siegtreffer gegen seinen Ex-Klub. Das sind die internationalen Pressestimmen:

DEUTSCHLAND:

RTL: "Wie einst Cruyff. Die Fußball-Welt staunt über Erling Haaland: Sturmbüffel zerlegt den BVB zauberhaft."

kicker: "Traumtor Haaland gegen den BVB - ManCity jubelt dank Dortmunds Ex-Torjäger. Ausgerechnet der Engländer Bellingham erzielte bei ManCity die 1:0-Führung für Dortmund, doch Stones und ein Traumtor von Haaland drehen das Spiel die Guardiola-Elf."

Bild: "City dreht Spiel gegen BVB in vier Minuten: Das unglaubliche Haaland-Ding!"

Süddeutsche Zeitung: "Und dann trifft doch Erling Haaland. Der Norweger verzichtet nach seinem späten Treffer zum Sieg von ManCity gegen den BVB auf Jubel. Seinen Ex-Klub dürfte das nach einem komisch verlorenen Spiel kaum trösten."

Sport1: "Haaland-Kunstwerk schockt BVB: Der BVB zeigt bei Manchester City eine vor allem defensiv starke Leistung, schnuppert lange am Sieg. Am Ende steht Dortmund mit leeren Händen da - ein Ex-Stürmer hat entscheidenden Anteil daran."

Sky: "Akrobatik-Tor gegen Ex-Klub! Haaland sorgt für bittere BVB-Pleite. Lange an der Kette, am Ende doch noch erbarmungslos: Das Tor-"Ungeheuer" Erling Haaland hat Borussia Dortmund beim schmerzhaften Champions-League-Wiedersehen um einen Bonuspunkt gebracht."

ENGLAND:

Sun: "Erling Haaland erzielt mit einem sensationellen Kung-Fu-Kick den späten Siegtreffer gegen Borussia Dortmund. Wer schreibt die Geschichten dieses Typen? Es sah lange danach aus, als würde Haaland von seinem engen Freund und ehemaligen Kollegen Jude Bellingham in den Schatten gestellt werden, doch dann kam der Norweger."

Telegraph: "Akrobatischer Haaland sorgt für späten Sieg gegen Ex-Klub BVB. Was für eine Schlussphase! Nicht nur die beiden späten Tore, die Manchester City erzielte und damit das Spiel dreht, das gegen sie lief, ragten heraus, sondern vor allem der fast balletthafte aber trotzdem von brutaler Schönheit gezeichnete Siegtreffer, der das Ganze besiegelte."

Daily Mail: "Erling Haaland quält seinen Ex-Klub und Manchester City besiegt Dortmund. Rio Ferdinand glaubt, dass Haaland ManCity zum europäischen Triumph schießen kann."

Guardian: "Erling Haalands Zauberei klaut Dortmund die Punkte beim späten ManCity-Sieg."

BBC: "Haaland sorgt für Comeback-Sieg von ManCity. Sein großartiger Treffer setzte den Schlusspunkt unter Manchester Citys Comeback und sorgte für eine schmerzhafte Champions-League-Niederlage seines Ex-Klubs Borussia Dortmund."

Eurosport: "80 Minuten Weltklasse für die Katz! Borussia Dortmund bastelte im Champions-League-Spiel bei Manchester City (1:2) lange Zeit an der Sensation. Der BVB entnervte die Guardiola-Elf mit einer überragenden Leistung in der Defensive und lag bis zur 80. Minute in Führung. Doch fünf schwache Minuten des BVB genügten City, das Spiel zu drehen - weil ein gewisser Erling Haaland nämlich Haaland-Sachen machte.

NORWEGEN

Verdens Gang: "Haaland wird zum Helden: Mit einem "Zlatan"-Treffer entscheidet er das Spiel."

Dagbladet: "Absurdes Finale! Tormonster! Als Manchester City ihn am meisten brauchte, erschien Erling Braut Haaland und tat, was er am besten kann."

ÖSTERREICH/SCHWEIZ

Blick.ch: "Lange hat Manchester City gegen den BVB kaum Chancen. Dann kommt Erling Haaland. Und besiegt seinen Ex-Klub mit einem sagenhaften Tor: Es gibt Stürmer, die hätten sich bei dieser Aktion beide Beine und wohl auch gleich noch den Rücken gebrochen. Und dann gibt's Erling Haaland (22), diese norwegische Urgewalt, dieser Bewegungskünstler, der den Ball selbst aus den unmöglichsten Situationen noch versenkt."

Krone.at: "Haaland ist Dortmunds Albtraum."

SPANIEN

AS: "Wieder Haaland! Manchester City hat kein gutes Spiel gemacht. Aber der Unterschied zu den großen Teams besteht darin, dass sie großartige Spieler in ihrem Kader haben. Hier kommt Haaland ins Spiel, der die Partie drehte."

Mundo Deportivo: "Haaland versenkt Dortmund mit einem akrobatischen Tor."