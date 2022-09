Bellingham und Messi knacken Champions-League-Rekorde

Den 3:1-Sieg bei Maccabi Haifa musste sich das Starensemble von Paris Saint-Germain überraschend hart erkämpfen. Mehr Mühe als erwartet hatte auch Manchester City beim 2:1-Erfolg gegen Borussia Dortmund. Was beide Partien noch eint? Es wurde Champions-League-Geschichte geschrieben.

PSG-Superstar Lionel Messi hat mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich in Israel einmal mehr für Bestwerte in der Champions League gesorgt.

Denn: Messi traf auch in seiner 18. Saison in der Königsklasse. Den Bestwert teilte er sich zuvor mit Real Madrids Karim Benzema (17). Zudem war der Argentinier nun gegen 39 verschiedene Klubs in der Champions League erfolgreich und übertraf damit Cristiano Ronaldo (38), der in dieser Spielzeit mit Manchester United nur in der Europa League auf Torejagd gehen kann.

Während Messis Treffer den Sieg einleitete, brachte das 1:0 von Jude Bellingham für den BVB gegen Manchester City letztlich keinen Ertrag. Der 19-jährige Engländer übertraf mit seinem Tor allerdings eine Legende der Three Lions.

BVB-Star stellt Derby gegen den FC Schalke 04 in den Fokus

Mit seinem vierten Tor im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb löste Bellingham Wayne Rooney als erfolgreichsten englischen Teenager im Wettbewerb ab. Mehr als die bislang 18 Einsätze des Mittelfeldspielers konnte ebenfalls noch kein Brite vor seinem 20. Geburtstag vorweisen. Rekorde, die Bellingham noch deutlich ausbauen kann.

Bellingham kommentierte die etwas unglückliche Pleite des BVB gegen den Favoriten auf Twitter übrigens mit den Worten: "Heute Abend hat es nicht ganz gereicht, aber ich bin stolz auf den Kampf, den jeder einzelne meiner Teamkollegen geliefert hat. Vielen Dank für die unglaubliche Auswärtsunterstützung", so der Nationalspieler. Die "volle Konzentration" werde man nun auf das das anstehende Derby gegen den FC Schalke 04 (Samstag, 15:30 Uhr) legen.