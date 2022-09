Wechsel von Max Eberl zu RB Leipzig rückt näher

nordphoto GmbH / Bratic via www.imago-images.de

Max Eberl wird wohl von Gladbach zu RB Leipzig wechseln

Der Wechsel von Borussia Mönchengladbachs früherem Sportdirektor Max Eberl zu RB Leipzig rückt näher. Klar soll inzwischen auch sein, wann der Ex-Gladbach-Manager bei den Sachsen beginnt und dass er dort mächtiger als alle seine Vorgänger werden soll.

Am 1. Januar beginnt womöglich eine neue Erfolgsära in der Fußball-Bundesliga: An diesem Datum nämlich wird Max Eberl dem "kicker" zufolge sein Amt als Leiter des sportlichen Bereichs bei RB Leipzig übernehmen.

Demnach wird Eberl beim amtierenden DFB-Pokalsieger als "Geschäftsführer Sport" fungieren. Formell werde der 48-Jährige damit mehr Macht erhalten als alle Sportdirektoren in der kurzen, aber erfolgreichen Vereinsgeschichte des Klubs - einschließlich Ralf Rangnick, der zwischen 2012 und 2019 in verschiedenen Positionen die Geschicke in Leipzig lenkte.

Kassiert Gladbach fünf Millionen Euro für Max Eberl?

Letzte Hürde auf dem Weg zum Eberl-Engagement bei RB sind nun noch die Ablöse-Verhandlungen mit Gladbach. Dort habe der Ex-Profi seinen Wechselwunsch inzwischen zumindest "angedeutet", so das Fachmagazin.

Die Gladbacher Mindestforderung beträgt zwar angeblich fünf Millionen Euro. Laut "Bild" werden letztlich aber lediglich zwischen vier und 4,5 Millionen Euro fließen. Eberls bis 2026 datierter Vertrag bei der Borussia ruht derzeit.

Die offizielle Bekanntgabe der Personalie könnte schon bald erfolgen. Wie der "kicker" schreibt, soll Eberls Wechsel nach dem direkten Duell beider Klubs am kommenden Samstag (18:30 Uhr) endgültig unter Dach und Fach gebracht werden.

In der anstehenden Länderspielpause werde dann auch offiziell Vollzug gemeldet, heißt es.

RB Leipzig: Wiedervereinigung zwischen Max Eberl und Marco Rose

Bei RB Leipzig arbeitet Eberl dann wieder mit Trainer Marco Rose zusammen. Den 46-Jährigen holte er 2019 von Red Bull Salzburg nach Gladbach. 2021 zog es Rose weiter zum BVB, wo er im vergangenen Mai entlassen wurde. In Leipzig übernahm er vergangene Woche den Posten von Domenico Tedesco.

Rose hatte zuletzt besttätigt, dass er weiter mit Eberl in Kontakt steht. Im Sommer habe es ein Treffen gegeben.

"Am Ende des Tages glauben wir schon, dass wir gut zusammenarbeiten können", sagte er am Rande des Bundesligaspiels gegen den BVB (3:0) am letzten Wochenende bei "Sky".