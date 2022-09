Haaland lobt seine BVB-Kumpels: "Eines der besten Spiele"

IMAGO/Li Ying

Sind gut befreundet: Erling Haaland und Jude Bellingham

Erling Haaland hat die Champions-League-Partie zwischen Manchester City und Borussia Dortmund mit seinem Traumtor entschieden. Nach dem 2:1-Erfolg gegen seinen Ex-Klub hatte der Mittelstürmer viel Lob für seine ehemaligen Mitspieler vom BVB übrig.

Borussia Dortmund hatte das Star-Ensemble von Manchester City am Rande einer Niederlage, doch ein Doppelschlag von John Stones (80.) und Erling Haaland (84.) kippte die Partie in der Schlussphase. Jude Bellingham hatte nach Vorlage von Marco Reus (56.) für den BVB getroffen.

Nach der Partie nahm sich der in der Nachspielzeit ausgewechselte Haaland die Zeit, um seine ehemaligen Mitspieler zu begrüßen und zu umarmen. "Es ist schön, all die Dortmunder Jungs zu sehen", erklärte der Norweger, der erst im Sommer vom BVB nach Manchester gewechselt war, anschließend gegenüber Vereinsmedien von Manchester City.

"Sie haben gut gespielt, sie waren wirklich gut. Ich wusste, dass ich im gesamten Spiel auf Schritt und Tritt verfolgt werde, weil Edin (BVB-Trainer Terzic, Anm. d. Red.) mich sehr gut kennt. Dortmund war richtig gut heute. Aber am Ende sind die drei Punkte das, was zählt", fügte der 22-Jährige an.

Partie gegen BVB war für Haaland "wirklich speziell"

Der Neuzugang hatte die Partie mit einer akrobatischen Meisterleistung entschieden, es war sein bereits 13. Tor für die Citizens. "Ich bin stolz auf die letzten 20, 25 Minuten. Wir haben heute zwei wunderschöne Tore geschossen, meins war etwas besser, um ehrlich zu sein", scherzte Haaland und lobte zugleich Vorlagengeber Joao Cancelo, der den Ball mit dem Außenrist in den Strafraum gespielt hatte: "Schöne Flanke von Cancelo!"

Beim Streamingdienst DAZN bekannte Haaland zudem, dass die Partie gegen den BVB durchaus etwas Besonderes gewesen sei. Das Wiedersehen war "wirklich speziell", so der Ex-Dortmunder: "Es war komisch, gegen sie alle zu spielen, aber es war schön und ein emotionales Spiel. Es ist noch nicht lange her, als ich dort gespielt habe, und ich habe alle im Verein sehr gemocht. Es ist ein toller Verein, ich hatte eine tolle Zeit dort."

Haaland hob zudem einmal mehr hervor: "Dortmund war sehr gut, es war eines der besten Spiele, dass ich in den letzten Jahren von ihnen gesehen habe."