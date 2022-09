Warum Moukoko in Manchester die BVB-Kapitänsbinde trug

IMAGO/Revierfoto

Youssoufa Moukoko trug in der Schlussphase der Partie gegen ManCity die Kapitänsbinde des BVB

Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund hat in seiner noch jungen Fußballerkarriere schon so manchen Meilenstein erreicht. Dem jüngsten Bundesliga-Torschützen aller Zeiten wurde bei der Partie des BVB in der Champions League bei Manchester City nun zudem eine große Ehre zuteil: Der 17-Jährige durfte erstmals die Kapitänsbinde tragen - wenngleich das wohl allein praktische Gründe hatte.

Youssoufa Moukoko hat bei der 1:2-Niederlage am Mittwochabend bei Manchester City erstmals in seiner Karriere die Kapitänsbinde getragen. Der Angreifer wurde in den Schlussminuten für Marco Reus eingewechselt, der ihm die weiße Binde übergab.

Zweiter in der Rangfolge beim BVB ist eigentlich Innenverteidiger Mats Hummels, dritter Kapitän ist Mittelfeldspieler Jude Bellingham. Beide waren zum Zeitpunkt von Moukokos Einwechslung noch auf dem Platz - warum also behielt der Stürmer letztlich die Kapitänsbinde?

Mehr dazu: Die Noten zur Niederlage des BVB in Manchester

Der Grund ist schlichtweg praktischer Natur: Moukoko nahm beim Betreten des Felds Blickkontakt zu Hummels auf, um die Binde weiterzureichen. Der Abwehrboss signalisierte dem Eingewechselten, er solle sich den Weg nach hinten sparen und das Erkennungszeichen selbst umschnallen. Schließlich rannte dem BVB nach dem späten Doppelschlag der Engländer die Zeit davon, um doch noch mit einem Punkt im Gepäck zurück nach Dortmund zu reisen.

Moukoko kann nicht mehr für Gefahr sorgen

Großen Einfluss auf die Partie konnte der deutsche U21-Nationalspieler in den letzten Minuten der Partie jedoch nicht mehr nehmen. Moukoko versuchte sich zwar noch einmal in einem Eins-gegen-Eins-Duell gegen Abwehrspieler Nathan Aké, der Niederländer kochte den Dortmunder Angreifer aber routiniert ab.

Nach dem Abpfiff fingen die Kameras derweil ein, wie Führungsspieler Mats Hummels am Mittelkreis auf Youssoufa Moukoko einredete. Was der 33-Jährige zum BVB-Talent sagte, ist nicht überliefert.