Babbel feuert gegen Lewy: "In den großen Spielen nicht da"

IMAGO/Heiko Becker

Blieb im Spiel gegen den FC Bayern torlos: Robert Lewandowski (M.) vom FC Barcelona

Robert Lewandowski hatte sich seine Rückkehr nach München sicher ganz anders vorgestellt. Statt mit seinem neuen Arbeitgeber FC Barcelona einen Sieg in der Champions League einzufahren, setzte es beim FC Bayern eine 0:2-Niederlage. Geht es nach Ex-Nationalspieler Markus Babbel, ist vor allem der Weltfußballer selbst Schuld an der Pleite.

In der Allianz Arena stand Robert Lewandowski am Dienstag im Mittelpunkt - schließlich hatte der Mittelstürmer im Sommer öffentlich auf seinen Wechsel nach Spanien gedrängt und eine wochenlange Diskussion entfacht, ob der deutsche Rekordmeister dem Wunsch entsprechen soll.

Da Lewandowski zum Saisonstart zudem auch im Barca-Trikot Tore wie am Fließband schoss, war die Rückkehr des Polen mit großer Spannung erwartet worden. Doch an alter Wirkungsstätte verließen dem 34-Jährigen kurzzeitig seine Torjägerqualitäten, ließ er doch gerade im ersten Durchgang einige gute Möglichkeit aus.

"Ich habe mich gewundert, dass er daraus kein Tor gemacht hat", sagte selbst der Münchner Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach dem 2:0 des FC Bayern.

Markus Babbel feuert gegen Robert Lewandowski

Der ehemalige Münchner Abwehrspieler Markus Babbel, aktuell als Trainer ohne Anstellung, nahm die Leistung zum Anlass, um durchaus harsche Kritik am Stürmer zu üben.

"Normalerweise", so der 50-Jährige bei "Sport1" am Mittwochabend, könne man Lewandowski "um drei, vier Uhr nachts aufwecken und er macht ihn rein". Die Ladehemmung zeige Babbel letztlich "doch wieder, dass er in den großen Spielen einfach nicht da ist".

Eine Aussage, für die Babbel in der Talk-Runde durchaus Gegensprecher fand. Der Europameister von 1996 musste daher erklären: "Bitte nicht falsch verstehen: Robert Lewandowski ist nach Gerd Müller einer der besten Stürmer, die der FC Bayern je hatte."

Babbel führte aus: "In seinen acht Jahren beim FC Bayern habe ich es sehr selten gesehen, dass er in extrem wichtigen Spielen seine Tore gemacht hat." Lewandowski wirkte nun bei seiner Rückkehr "angespannt", weshalb die vergebenen Chancen "kein Zufall" gewesen seien: "Das passt ein bisschen in das Bild rein."