Flick zaubert Neuling aus dem Hut - kein Hummels-Comeback

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Hansi Flick hat seinen Kader für die Nations League verkündet

Dicker Fingerzeig für die Fußball-WM 2022 in Katar! Am Donnerstag hat Bundestrainer Hansi Flick seinen letzten DFB-Kader vor der Weltmeisterschaft bekanntgegeben. Der ehemalige Coach des FC Bayern zauberte unter anderem einen Neuling aus dem Hut.

Für die Ende September anstehenden Partien der Nations League gegen Ungarn (23. September, 20:45 Uhr) und England (26. September, 20:45 Uhr) hat Flick erstmals Armel Bella-Kotchap in die deutsche A-Nationalmannschaft berufen.

Der 20-Jährige, der neun Begegnungen für die deutsche U21-Auswahl bestritt, reifte beim VfL Bochum zum Profi, verließ das Ruhrgebiet in diesem Sommer allerdings und wechselte für zehn Millionen Euro in die englische Premier League zum FC Southampton. Bei den Saints ist er auf Anhieb zur Stammkraft avanciert.

Vergeblich sucht man derweil den Namen von Mats Hummels im Kader. Der Weltmeister von 2014, der sich im Trikot des BVB 2022/23 bislang wieder wie zu besten Zeiten präsentiert, durfte durchaus auf seine Rückkehr ins DFB-Team hoffen. Flick verzichtet allerdings auf den 33-Jährigen.

Der BVB-Profi könnte aber "noch auf den WM-Zug aufspringen", wie der Bundestrainer am Donnerstag bei der Kaderbekanntgabe sagte. Die Leistung von Hummels in der Champions League bei Manchester City habe Flick "sehr gut gefallen". Er habe somit mit Blick auf die Weltmeisterschaft "noch genügend Optionen".

FC Bayern und BVB mit größten Blöcken

Offensiv verzichtet Flick im Vergleich zur letzten Kader-Bekanntgabe im Juni auf Experimente. Damit ist auch klar, dass mit Mario Götze ein weiterer Held der WM 2014 nicht im Aufgebot steht.

Götze war im Sommer von der PSV Eindhoven zurück in die Bundesliga zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Bei den Hessen zeigt der 30-Jährige starke Leistungen, für Flick haben andere Stars allerdings offenbar die Nase vorn. "Wir haben enorme Qualität, was die Offensive betrifft. Wir beobachten, was Mario macht. Das ist wirklich gut. Wir gucken ganz genau hin, auch er hat alle Chancen, wenn er sich weiterhin so zeigt, um auf den WM-Zug aufzuspringen", so Flick.

Mit sieben Akteuren stellt der FC Bayern übrigens die meisten Spieler. Vier Akteure schnüren ihre Fußball-Schuhe für Borussia Dortmund. Flick nominierte für die Nations League lediglich 21 Feldspieler, zwei weitere Plätze wären für die WM in Katar noch frei.