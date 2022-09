Das ist "fatal!": Knallhart-Kritik am BVB

IMAGO/Revierfoto

Der BVB zeigt sich laut Dietmar Hamann nicht selbstkritisch genug

Am Dienstag lieferte Borussia Dortmund im Rahmen der Champions League beim Top-Favoriten Manchester City über weite Strecken eine hervorragende Partie ab, ließ sich beim 1:2 in den Schlussminuten allerdings noch die Butter vom Brot nehmen. Beim BVB schätzte man die Leistung dennoch durchweg positiv ein. Für Dietmar Hamann ein absolutes No-Go.

"Mir war das etwas zu unkritisch nach dem Spiel", eröffnete Hamann in seiner Kolumne bei "Sky". "Natürlich haben sie über 80 Minuten ordentlich gespielt gestern. Ich habe City selten so hilf- und planlos gesehen, wie in der ersten Hälfte oder den ersten 75-80 Minuten. Das war auch den Dortmundern geschuldet, das muss man fairerweise dazu sagen. Nur du darfst so ein Spiel nicht verlieren."

Dass die BVB-Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic sowie Mittelfeldspieler Emre Can die Leistung anschließend durchweg positiv hervorhoben, stößt Hamann daher extrem sauer auf.

"Dieser Mangel an Selbstkritik ist meiner Meinung nach fatal", wetterte der Ex-Nationalspieler. Zumal der BVB in dieser Saison bereits die zweite Partie "verschenkt" habe.

Braucht der BVB einen "Kurswechsel"?

In der Bundesliga gaben die Dortmunder am 3. Spieltag gegen Werder Bremen sogar eine 2:0-Führung in der Nachspielzeit aus der Hand und verloren 2:3.

Einige Siege des BVB seien zudem "schmeichelhaft" gewesen, so Hamann. "Man spielt nicht gut, gewinnt Spiele, das ist wunderbar und wenn man verliert, dann redet man sich das schön", fasste Hamann zusammen.

Er forderte "einen Kurswechsel", da ansonsten wieder Diskussionen um die Inkonstanz der Schwarz-Gelben drohten. Denn grundsätzlich schlage "Mentalität immer Qualität", warnte Hamann.

Dem BVB drohen "unruhige Wochen"

BVB-Verteidiger Mats Hummels nahm Hamann übrigens ausdrücklich aus seiner Kritik heraus. Der 33-Jährige hatte nach der Partie bei ManCity deutlich den Finger in die Wunde gelegt und Missstände angesprochen. "Das sollten die anderen auch machen", forderte Hamann.

In der Bundesliga sieht Hamann auf die Borussen am Wochenende eine sehr schwere Aufgabe zukommen.

Der Zeitpunkt für das Revierderby sei für den FC Schalke 04 "ein sehr guter", so der ehemalige Mittelfeldspieler.

Der BVB habe das schwere, aber ertraglose Spiel in Manchester in den Beinen. Schalke habe zuletzt den ersten Sieg gefeiert und sei auswärts in dieser Saison ohnehin stärker, begründete Hamann seine Meinung.

Der S04 könne angesichts seiner klaren Außenseiterrolle zudem "nur gewinnen", dem BVB drohten bei einer schwachen Leistung "unruhige Wochen", ergänzte der TV-Experte.