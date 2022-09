Enthüllt: FC Bayern spart Millionen bei Transfer-Flop

IMAGO/Philippe Ruiz

Bouna Sarr (l.) fehlt dem FC Bayern mehrere Monate

Sportliche spielte Bouna Sarr beim FC Bayern ohnehin keine Rolle mehr. Nun fällt der Abwehrspieler auch noch monatelang aus. Sein Millionen-Gehalt muss der deutsche Rekordmeister allerdings wohl nicht weiter bezahlen.

Am Dienstag vermeldete der FC Bayern ausnahmsweise einmal positive Botschaften in Bezug auf Bouna Sarr: Der 30 Jahre alte Nationalspieler Senegals sei erfolgreich am Knie operiert worden, teilten die Münchner mit.

Zuvor hatten Sarr hartnäckige Patellasehnen-Problemen geplagt. Wegen dieser hatte er es in der laufenden Saison noch nicht einmal in den Spieltagskader geschafft.

"Vorerst" werde Sarr dem Team von Trainer Julian Nagelsmann nach der OP nicht zur Verfügung stehen, teilte der FC Bayern mit.

Bouna Sarr fehlt dem FC Bayern monatelang

Laut Medienberichten beträgt die Ausfallzeit des Außenverteidigers mehrere Monate. "Sport1" berichtete unter Berufung auf eine Quelle aus dem Spielerumfeld, die Winter-WM in Katar werde Sarr definitiv verpassen.

Sein Gehalt in Höhe von angeblich rund drei Millionen Euro muss der FC Bayern während dieser langen Zeit jedoch nicht weiter bezahlen.

Wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk im Podcast "Bayern Insider" berichtet, läuft die Lohnfortzahlung im Fall Sarr nur sechs Wochen. Danach springt die gesetzliche Unfallversicherung ein. Unter dem Strich spart der FC Bayern 1,5 Millionen Euro, heißt es.

Spielt Bouna Sarr überhaupt noch einmal für den FC Bayern?

Ob Sarr überhaupt noch einmal für den Bundesliga-Branchenprimus aufläuft, steht in den Sternen.

Schon im vergangenen Sommer setzte der FC Bayern Sarr auf seine Abschussliste. Er ließ sich aber trotz Anfragen der Münchner Liga-Konkurrenz und aus dem Ausland nicht zu einem Wechsel bewegen.

Sarr war im Sommer 2020 für satte acht Millionen Euro von Olympique Marseille zum FC Bayern gewechselt. Den Nachweis, den hohen sportlichen Ansprüchen dort zu genügen, konnte er aber nie erbringen. Lediglich 27 Einsätze im FCB-Trikot stehen bislang in seiner Statistik.