FC Bayern holt Stefan Effenberg zurück

Jan Huebner/Bywaletz via www.imago-images.de

Stefan Effenberg schließt sich dem Legenden-Team des FC Bayern an

Von 1998 bis 2002 stand Stefan Effenberg beim FC Bayern als Profi-Fußballer unter Vertrag, 20 Jahre später kehrt er nun als Botschafter zum deutschen Fußball-Rekordmeister zurück. Das gaben die Bayern am Freitag bekannt.

Stefan Effenberg hat eine neue Beschäftigung. Neben seiner Tätigkeit als TV-Experte wird der 54-Jährige künftig wieder das Trikot des FC Bayern tragen und für die vereinseigenen "Legends" auflaufen. Der Kader der "FC Bayern Legends besteht aus ausgewählten früheren FCB-Profis, die den Verein im In- aber vor allem im Ausland noch bekannter machen sollen.

Zur Mannschaft gehören neben Effenberg und Giovane Élber, der das Team anführt, Vereinsikonen wie die Weltmeister Klaus Augenthaler, Bixente Lizarazu, Lothar Matthäus, Hans Pflügler, Jorginho, und Paulo Sérgio. Hinzu kommen die Champions-League-Sieger von 2001: Owen Hargreaves, Alexander Zickler, Patrik Andersson und Carsten Jancker sowie der 2013er Triumphator Claudio Pizarro.

Effenberg: FC Bayern fühlt sich immer noch wie eine Familie an

In diesen elitären Kreis tritt nun auch Effenberg ein, der ebenfalls 2001 tatkräftig am Gewinn der Königsklasse mitwirkte und im damaligen Finale gegen den FC Valencia (5:4, n. E.) erst in der regulären Spielzeit zum Ausgleich und später auch im Elfmeterschießen traf.

"Es ist ein schönes Gefühl, als Botschafter zum FC Bayern zurückzukehren. Der FC Bayern wird immer als eine Familie bezeichnet - und genau so fühlt es sich an, auch heute noch", wird der 54-Jährige auf der vereinseigenen Website zitiert.

"Wer mich kennt, weiß: Bei mir gibt es keine halben Sachen. Als Kapitän habe ich früher auf dem Platz immer alles für diesen Klub und seine Fans auf der ganzen Welt gegeben, und nun werde ich dieser neuen Rolle als Botschafter ebenfalls mit meiner Leidenschaft für den FC Bayern nachkommen", versprach Effenberg, der zwischen 1998 und 2002 unter Trainer Ottmar Hitzfeld eine erfolgreiche Ära bei den Roten geprägt hatte.

Gleich dreimal wurde "Effe" mit den Münchnern Deutscher Meister, 2000/01 in einem spektakulären Last-Minute-Finale. Neben dem CL-Triumph feierte der Mittelfeldmann zahlreiche weitere Titel, darunter den Weltpokalsieg 2002.