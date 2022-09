IMAGO/Gerard Bottino

Schlimme Szenen bei Eintracht Frankfurts Champions-League-Spiel in Marseille

Ein Augenzeuge hat schlimme Szenen rund um das Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille (1:0) am Dienstag erlebt.

Bereits bei der Anreise am Montag sei die Stimmung in der Stadt "sehr angespannt" gewesen, so Marvin Mendel, Eintracht-Fan und Redakteur beim "Hessischen Rundfunk" gegenüber "11Freunde". Die mitgereisten Anhänger der Hessen hätten "patrouil­lie­rende Gruppen von OM-Fans" bemerkt.

Am Spieltag selbst sei die Situation dann "immer ange­spannter" geworden, während die SGE-Fans mit Bussen ins Stade Vélodrome transportiert wurden.

"Es ging wirk­lich heiß her. Es war spek­ta­kulär zu sehen, wie häufig Fans von Mar­seille die ​'Kopf-Ab'-Geste an uns rich­teten oder die Busse mit Gegen­ständen bewarfen. Das habe ich in dieser Form zum ersten Mal erlebt und mich dabei gefragt, was wohl noch auf uns zukommen würde", schilderte Mendel.

Eintracht Frankfurt: Fans "alle 30 Sekunden mit Pyrotechnik beschossen"

Im Stadion angekommen, seien die Frankfurter "alle 30 Sekunden mit Pyrotechnik beschossen" worden, "auch schon beim Hoch­laufen in den Aus­wärts­block. Ich konnte nicht normal die Treppen benutzen, weil schon in die Auf­gänge Raketen und Böller rein­ge­flogen sind."

Man habe die "Feind­se­lig­keit der OM-Fans deut­lich gespürt", sagte Mendel. "Ich kann mir die Aggres­sion in diesem Ausmaß nicht erklären. Wir haben zwar vor vier Jahren schon mal in Mar­seille gespielt, in der Europa League damals beide Spiele gewonnen. Aber daraus ent­steht keine so erbit­terte Riva­lität."

Mendel berichtete von Verbrennungen bei den Gästefans, "durch die ganzen Explo­sionen flogen außerdem immer wieder Splitter durch die Luft, die auch einige Men­schen getroffen haben".

Die fran­zö­si­schen Sicher­heits­kräfte hätten dem Treiben im Stadion "nur tatenlos zuge­sehen". Immerhin habe die Polizei aber einige Frankfurter nach der Partie zurück in die Hotels eskor­tiert.

Hitlergruß von Fans von Eintracht Frankfurt "beschämend"

Als "beschämend" bezeichnete der Journalist die Tatsache, dass Frankfurter Fans den Hitlergruß an gegnerische Anhänger richteten, wie in auf Twitter kursierenden Videos zu sehen war.

"Ich habe gehört, dass die Ver­ant­wort­li­chen dieser Aktion eine sehr deut­liche Ansage von der Fan­szene erhalten haben - freund­lich for­mu­liert. Auch wenn es nur eine Pro­vo­ka­tion gewesen sein sollte, muss so etwas mit aller Deut­lich­keit ver­ur­teilt werden", sagte Mendel.

SGE-Anhänger, die ihrerseits pyrotechnische Gegenstände in Richtung von OM-Fans abgefeuerten, hätten dem Verein zudem "einen Bären­dienst" erwiesen, so Mendel. Eintracht Frankfurt droht nun womöglich sogar ein Geisterspiel in der Königsklasse.