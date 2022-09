Nächster Ex-BVB-Star beendet seine Karriere

Kirchner/ David Inderlied

Gonzalo Castro (r.) spielte drei Jahre beim BVB

Nach Lucas Barrios hat ein weiterer ehemaliger Profi von Borussia Dortmund seine Profi-Karriere beendet: Gonzalo Castro, der zwischen 2015 und 2018 seine Fußballschuhe für den BVB schnürte.

Das Ende seiner aktiven Laufbahn gab Castro am Freitag via Instagram bekannt. "Es war eine unglaublich emotionale Reise, auf der ich immer versucht habe alles zu genießen und wertzuschätzen", schrieb der fünfmalige deutsche Nationalspieler in dem sozialen Netzwerk.

Er sei "vor allem glücklich darüber, dass ich so lange meine Leidenschaft zum Beruf machen durfte, so viel gelernt und in der gesamten Zeit so viel Unterstützung bekommen habe".

Castro war 1999 aus der Jugend des Wuppertaler SV in den Nachwuchs von Bayer Leverkusen gewechselt. Bei der Werkself schafft er später auch den Durchbruch im Profi-Bereich.

Für elf Millionen Euro zum BVB

2015 zog es ihn für elf Millionen Euro zum BVB. Nach drei Jahren und 111 Pflichtspielen (zwölf Tore/22 Vorlagen) im schwarz-gelben Trikot wechselte er zum VfB Stuttgart.

Nach einem knappen halben Jahr ohne Verein gab Castro im Dezember 2021 noch einmal sein Comeback bei Arminia Bielefeld. Sein Vertrag beim Bundesliga-Absteiger lief im Sommer aus.

Insgesamt stehen 421 Bundesliga-Einsätze in der Vita des 35-Jährigen. Hinzu kommen 84 Einsätze im Europapokal. 2009 gewann Castro die U21-Europameisterschaft, 2017 mit dem BVB den DFB-Pokal.

Dank an Fans von BVB, VfB Stuttgart und Co.

In seiner Rücktrittserklärung dankte er "sowohl meinen Mitspielern, Trainern und Betreuern, als auch allen Fans, insbesondere von Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld für ihren bedingungslosen Support". Zudem würdigte er die Verdienste seiner Familie, seiner Eltern und seines Beraters.

"Ich könnte hier vermutlich noch viel mehr Leuten danken, doch bin ich wie ihr wisst nicht unbedingt der Mann der vielen Worte (eher der gelben Karten)", heißt es mit einem Augenzwinkern in dem Statement.

Vergangene Woche hatte BVB-Doublesieger Lucas Barrios sein Karriere-Ende verkündet. Er hatte zuletzt in Argentinien gekickt.