Enthüllt: Barca lehnte Bayern-Star kategorisch ab

IMAGO

Wechselte Ende 2018 zum FC Bayern: Alphonso Davies (l.)

Alphonso Davies zählt zu den wohl besten Transfers, die der FC Bayern in den vergangenen Jahren getätigt hat. Wie der einstige Angreifer Hristo Stoichkov nun enthüllt hat, hätte der Linksverteidiger auch beim FC Barcelona landen können. Doch Barca lehnte anscheinend kategorisch ab.

Diese Entscheidung dürften die Bosse des FC Barcelona wohl bereut haben: Als Alphonso Davies noch für die Vancouver Whitecaps in der US-amerikanischen Major League Soccer als Flügelstürmer spielte, lehnte der spanische Top-Klub eine Verpflichtung ab. Dies hat der ehemalige Barca-Star Hristo Stoichkov nun verraten.

Stoichkov, der mittlerweile als Experte für den mexikanischen Sender "TUDN" arbeitet, habe Davies dem FC Barcelona einst sogar wärmstens empfohlen. Die Antwort des damaligen Barca-Präsidenten Josip Bartomeu fiel dem Bulgaren zufolge aber negativ aus.

"Er ist Kanadier und spielt in der MLS, er interessiert mich nicht", habe Bartomeu zu ihm gesagt: "So deutlich war das." Stoichkov zufolge sei Davies damals von "vielen Scouts" beobachtet worden.

Stoichkov kritisiert Barca-Bosse: "Sie teilen unsere Philosophie nicht"

Der heute 21 Jahre alte Linksfuß kam im November 2018 schließlich zum FC Bayern, wo er zum Verteidiger umgeschult wurde. In Windeseile eroberte der gebürtige Ghanaer einen Stammplatz, mittlerweile kommt er auf 85 Einsätze in der Bundesliga und 23 in der Champions League. Mit Kanada gelang Davies zudem sensationell die Qualifikation für die Weltmeisterschaft.

Der heutige Bayern-Star ist Hristo Stoichkov zufolge nicht der einzige vielversprechende Spieler, den der FC Barcelona ablehnte. Auch die Mexikaner Hirving Lozano, seit 2019 bei SSC Napoli unter Vertrag, Diego Lainez, der aktuell von Real Betis an Sporting Braga ausgeliehen ist, und der immerhin 25-fache Nationalspieler César Montes haben Barca demnach nicht ins Profil gepasst.

Geht es nach Stoichkov, hat der FC Barcelona bei seiner Transferstrategie große Fehler begannen: "Sie teilen unsere Philosophie nicht."