BVB-Star erklärt vor Derby: "Das wird der Schlüssel sein"

IMAGO/Andy Rowland

Jude Bellingham spielte bisher einmal für den BVB gegen den FC Schalke 04

Jude Bellingham blickt in seiner Karriere bisher auf ein Revierderby gegen den FC Schalke 04 zurück. Im Februar 2021 stand er beim hochverdienten 4:0-Auswärtssieg von Borussia Dortmund als Einwechselspieler auf dem Platz und bereitete das zweite Tor von Erling Haaland mustergültig vor. Nun brennt der BVB-Star auf sein zweites Duell mit Königsblau und erklärte, was am Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr) besonders wichtig sein wird.

Der englische Nationalspieler ist längst unumstrittener Stammspieler und Führungspersönlichkeit der Dortmunder Borussia geworden. Das Wort des gerade einmal 19-Jährigen hat Gewicht beim BVB - nach innen und nach außen.

Bellingham freut sich am Samstag vor allem darauf, das Revierderby zum ersten Mal in seiner Laufbahn vor einem ausverkauften Haus austragen zu können. In der Unterstützung der vielen BVB-Anhänger sieht der Mittelfeldstar den wohl wichtigsten Grund für seine Leistungsexplosion in den letzten zwei Jahren.

"Ich habe das Gefühl, dass ich mich überall verbessere. Das liegt an den Fans. Sie geben mir so viel Energie, wenn ich auf dem Platz bin", so der Teenager im "BVB-Feiertagsmagazin".

BVB-Star Bellingham mahnt: "Dürfen nicht den Kopf verlieren"

Für das Duell mit dem FC Schalke sei es laut Bellingham wichtig, "gegen den Gegner zu spielen und nicht gegen die Besonderheit des Spiels". Heißt im Klartext: Trotz aller Aufregung rund um das erste Revierderby seit über eineinhalb Jahren müssen seine Schwarz-Gelben die richtige Balance und Abgeklärtheit finden, um in der aufgeheizten Atmosphäre die Kontrolle zu behalten.

"Wir dürfen nicht den Kopf verlieren und unser Team im Stich lassen, indem wir vorschnelle Entscheidungen treffen. Die Fans sollten wir nutzen, um den Gegner zu schlagen und nicht die Besonderheit des Spiels. Das wird der Schlüssel sein", führte Bellingham aus.

Er sei sich über die Bedeutung der Partie für die gesamte Region rund um Dortmund und Gelsenkirchen bewusst und brenne daher umso mehr auf einen erneuten Sieg gegen den FC Schalke, versicherte der 15-fache Nationalspieler.