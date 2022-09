Harte Kritik an BVB-Star: "Passt nicht in die Mannschaft"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Anthony Modeste (r.) wechselte im Sommer zum BVB

Nach der Hodenkrebs-Erkrankung von Sommer-Neuzugang Sébastien Haller hatte Borussia Dortmund in der Transferphase noch einmal reagiert und Anthony Modeste für eine Saison als Mittelstürmer verpflichtet. Der Routinier blieb bisher überwiegend blass, brachte seine bekannten Stärken im Kopfballspiel und Torabschluss viel zu selten ein. Mittlerweile wird die Kritik am BVB-Angreifer immer lauter.

Der ehemalige Nationalspieler Dietmar Hamann geht mittlerweile so weit, Modeste quasi schon als Fehleinkauf abzustempeln: "Anthony Modeste ist bislang überhaupt nicht integriert. Er ist wahrscheinlich der beste Kopfballspieler der Bundesliga, aber er passt nicht in die Mannschaft", so das Knallhart-Urteil des ehemaligen Mittelfeldspielers im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten".

Nach Ansicht des 49-Jährigen wirke der Franzose wie "ein Fremdkörper und passt nicht in die Mannschaft". Der BVB hätte nach dem Haller-Befund laut Hamann besser abwarten und intern schauen können, "ob es nicht eine andere Lösung gegeben hätte".

Harte Kritik des heutigen TV-Experten an Modeste, der bis auf einen Treffer am vierten Spieltag bei Hertha BSC (1:0) noch nicht viel Zählbares zustande gebracht hat.

Hamann sieht ähnliches Problem auch beim FC Bayern

Wie Hamann weiter ausführte, sieht er aber auch beim FC Bayern ein ähnliches Problem in der Offensivreihe. Der neue Superstar Sadio Mané ist nach seiner Ansicht noch nicht bei den Münchnern angekommen und könnte in den kommenden Monaten noch zu einem echten Problemfall werden.

"Mané ist, ähnlich wie Modeste, null integriert. Er hat keine Bindung zum Spiel und sieht nicht wirklich glücklich aus", führte Hamann aus.

Sogar die elfte Bayern-Meisterschaft in Serie sei dadurch bedroht, wie der Ex-Münchner nachschob: "Ich halte es deshalb nicht für ausgeschlossen, dass es in diesem Jahr spannend bleibt und vielleicht sogar einen anderen Meister gibt."