Bayern-Neuzugang zufrieden: "Sehr guter Start von mir"

IMAGO/Revierfoto

Noussair Mazraoui (M.) wechselte im Sommer zum FC Bayern

Noussair Mazraoui wechselte im Sommer ablösefrei zum FC Bayern, stand seit dem erst zweimal in der Startelf des deutschen Rekordmeisters. Warum er trotzdem von einem "sehr guten Start" für die Münchner spricht, erklärte er jetzt in einem Interview.

Obwohl er auf nicht einmal ein Drittel der möglichen 900 bisherigen Einsatzminuten beim FC Bayern kommt, zeigt sich Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui sehr zufrieden mit seinen ersten Monaten beim Deutschen Meister.

"Ich denke, dass es ein sehr guter Start von mir beim FC Bayern war. So will ich weitermachen", sagte der 24-Jährige im Gespräch mit der "Abendzeitung München".

In der Tat zeigte der Außenverteidiger zuletzt gegen den FC Barcelona eine starke Leistung, als er schon im ersten Durchgang für Platzhirsch Benjamin Pavard eingewechselt wurde - von sport.de gab's die Note 2,0. Er half tatkräftig in der Defensive mit und grätschte unter anderem in einer brenzligen Situationen gegen Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski ab.

"Das war wichtig. Von diesem Moment an habe ich mich super gefühlt. Die gesamte Mannschaft hat es sehr gut gemacht, wir haben als Team gekämpft, um Barca zu besiegen", berichtete Mazraoui von seinem ersten Champions-League-Auftritt für die Münchner, der mit einem 2:0-Heimsieg gegen die Katalanen endete.

FC Bayern: Mazraoui vor Comeback in der Nationalmannschaft

Nach der Verletzung von Lucas Hernández sowie den Blessuren bei Dayot Upamecano und Benjamin Pavard im Barca-Spiel steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Mazraoui in den kommenden Wochen auf deutlich mehr Spielanteile kommen wird.

Der Rechtsverteidiger sieht sich selbst für die kommenden Aufgaben gewappnet. Neben der tagtäglichen Arbeit freute sich Mazraoui zudem über die erneute Nominierung zur marokkanischen Nationalmannschaft für die bevorstehende Länderspielpause nach dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg.

"Das ist ein großartiges Gefühl. [...] Ich bin jetzt topfit – und hoffe natürlich, zum Einsatz zu kommen. Es ist ein tolles Gefühl, die Farben meines Landes zu verteidigen, die Fans, meine Landsleute glücklich zu machen. Das ist fantastisch, das erfüllt mich mit Stolz", so der Bayern-Neuzugang, der seit November 2020 kein Länderspiel für Marokko mehr bestritten hat.