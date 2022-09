BVB und VfB Stuttgart buhlen um Australien-Juwel

IMAGO/MASANORI UDAGAWA

Garang Kuol könnte bald in die Bundesliga wechseln

Auf der Suche nach neuen Top-Talenten sind Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart offenbar in Australien fündig geworden. Offensivjuwel Garang Kuol soll es dem BVB und den Schwaben angetan haben.

Wie "Sky Sports" berichtet, haben die beiden Bundesligisten den 18-Jährigen zuletzt mit großem Interesse verfolgt. Auch Ajax Amsterdam habe bereits seine Scouts entsandt, heißt es.

In Stuttgart steht bereits Kuols älterer Bruder Alou unter Vertrag. Aber trotzdem befindet sich der VfB im Ringen um die Unterschrift des Angreifers von den Central Coast Mariners offenbar nicht in der Favoritenrolle.

Denn Newcastle United soll im Buhlen um das Top-Talent bereits einen Schritt weiter sein als das Bundesliga-Duo. Zwischen den Magpies und dem Youngster sollen laut "Sky Sports" bereits in konkrete Gespräche laufen. "BeIN Sports" schreibt sogar, dass schon eine Einigung erzielt worden sein.

Kuol gilt in seiner australischen Heimat als riesiges Talent. Wegen seiner Spielweise und der afrikanischen Herkunft wird er dort bereits mit Bayern-Star Sadio Mané verglichen und als dessen Nachfolger tituliert. Kuol wurde in Ägypten geboren, seine Eltern stammen ursprünglich aus dem Südsudan.

Xavi schwärmt von BVB-Flirt Garang Kuol

In der vergangenen Saison traf der Mittelstürmer in der australischen A-League viermal in acht Spielen für die Mariners. Noch mehr Aufmerksamkeit zog seine Darbietung im Spiel gegen den FC Barcelona auf sich.

Als Teil einer Liga-Auswahl trat Kuol im Sommer gegen die Katalanen an. Doch obwohl das Spiel für die Australier mit 2:3 verloren ging, wusste Kuol zu überzeugen.

Selbst Barca-Coach Xavi schwärmte nach dem Spiel von seiner Leistung. "Er hat das wirklich gut gemacht. Er hat viele Chancen kreiert und hätte auch selbst fast getroffen. Mit 17 Jahren ist das unglaublich", so der einstige Mittelfeldspieler.

Bald kann sich Kuol zudem auf der internationalen Bühne präsentieren. Am Dienstag wurde er erstmals für die australische Nationalmannschaft nominiert.