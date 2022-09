HSV setzt Ausrufezeichen im Aufstiegskampf

IMAGO/ABS Michael Schwarz

Torjäger Glatzel (M.) brachte den HSV auf Kurs

Der Hamburger SV hat im Rennen um die Tabellenspitze der 2. Bundesliga erneut vorgelegt und grüßt zumindest bis Sonntag wieder von Rang eins.

Die Mannschaft von Trainer Tim Walter gewann am Samstagabend auch das Topspiel gegen Fortuna Düsseldorf hochverdient mit 2:0 (1:0), mit nun 21 Punkten liegt der HSV wieder vor dem SC Paderborn (19). Der tritt am Sonntag (13:30 Uhr/Sky) allerdings noch beim sieglosen Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth an und kann kontern.

Für Hamburg erzielte zunächst Top-Torjäger Robert Glatzel mit seinem bereits sechsten Saisontor (21.) die Führung. Den siebten HSV-Saisonsieg machte Bakery Jatta (90.) spät perfekt.

Die Fortuna hätte den Aufstiegsplätzen ganz nahe kommen können, verpasste durch die Niederlage aber den Sprung auf Rang vier.

HSV scheitert drei Mal am Alu

Für Walter war es auch das Trainerduell mit seinem HSV-Vorgänger, Daniel Thioune sitzt mittlerweile auf der Düsseldorfer Bank.

Und die Hamburger hätten vor 49.616 Zuschauern schon deutlich früher führen können: László Bénes traf in der Anfangsphase zweimal die Latte (2./7.), erst danach kam auch die Fortuna im Spiel an - genau in dieser Phase schloss dann aber Glatzel eine starke Kombination ab.

Spätestens in der zweiten Hälfte war es dann ein offenes Spiel, ein Treffer von Düsseldorfs Dawid Kownacki (58.) zählte wegen einer Abseitsstellung nicht.

Insgesamt allerdings war der HSV weiterhin gefährlicher, Sonny Kittel traf in der Schlussphase noch den Innenpfosten. Dann beseitigte Jatta die letzten Zweifel.