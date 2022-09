Bangen um verletzten Reus: BVB-Coach Terzic gibt Update

IMAGO/UWE KRAFT

Marco Reus verletzte sich im Revierderby gegen den FC Schalke schwer

Nationalspieler Marco Reus von Borussia Dortmund hat sich im 181. Revierderby gegen den FC Schalke 04 schon nach 27 Minuten eine mutmaßlich schwere Verletzung zugezogen.

Der 33-Jährige knickte bei einem Zweikampf mit dem rechten Fuß um und schlug unter Schmerzen mit der Hand auf den Rasen. Nach mehrminütiger Behandlung wurde Reus unter dem aufmunternden Applaus der BVB-Fans auf einer Trage vom Platz gebracht.

"Sein Knöchel sah beim ersten Gucken nicht so gut aus. Ich hoffe, dass es weniger schlimm ist, als es aussah", sagte BVB-Innenverteidiger Mats Hummels bei "Sky".

BVB-Matchwinner Youssoufa Moukoko ergänzte: "Jetzt hoffen wir alle, dass es bei Marco nicht allzu schlimm ist. Ich hoffe es, und ich bete für ihn. Er ist unser Kapitän. Wenn er auf dem Platz steht, fühlst du dich besser."

Für Derbysieger 𝗠𝗥𝟭𝟭 ✊ pic.twitter.com/usRUypG5Ok — Borussia Dortmund (@BVB) 17. September 2022

Immerhin: BVB-Coach Edin Terzic rechnet nicht mit einem monatelangen Ausfall von Reus.

"Es sieht so aus, dass die Bänder verletzt wurden. Wie lange er ausfällt, das wissen wir jetzt noch nicht, da müssen wir genauere Untersuchungen abwarten", sagte Terzic bei "Sky".

Auf die Nachfrage, ob Reus etwa sechs bis acht Wochen ausfalle, antwortete der Coach: "Nein, wir denken, dass es nicht ganz so lange dauert. Er hatte das Sprunggelenk ja schon etwas häufiger verletzt."

Nations-League-Spiele wohl ohne Reus

Der 48-malige Nationalspieler wird Bundestrainer Hansi Flick aber zumindest in den beiden Spielen der Nations League in Leipzig gegen Ungarn (23. September) und in London drei Tage später gegen England ziemlich sicher fehlen.

Reus hatte bereits in der Vergangenheit wegen diverser schwerer Verletzungen mehrere Turniere verpasst. Unter anderem verpasste er die WM 2014 und die EM 2016, für die 2021 ausgespielte EURO 2020 hatte er aus körperlichen Gründen abgesagt.