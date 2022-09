Schalkes Kramer stolz: "Haben einen großen Fight geliefert"

IMAGO/Ralf Treese

Frank Kramer (r.) und der FC Schalke haben das Derby beim BVB knapp verloren

Große Emotionen am 7. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/2023! Während der FC Bayern in Augsburg patzte, siegte der BVB im Revier-Derby gegen den FC Schalke 04. So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Teams:

FC Augsburg - FC Bayern München 1:0 (0:0)

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir sind hohes Risiko gegangen und haben leiden müssen. Wir sind viel dem Ball hinterhergelaufen, haben viele Chancen zugelassen und hatten einen überragenden Torwart, eine überragende letzte Linie. Wir können das einordnen, das Quäntchen Glück war dabei, aber das hat sich die Mannschaft verdient."

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München): "Wenn ich die Statistik sehe, hätten wir gewinnen müssen. Nach dem 1:0 war es sehr schwer, wir hätten mit simplen Mitteln den Raum hinter der Kette bespielen können, haben aber sehr viele Überzahlsituationen hergeschenkt und im letzten Drittel sehr laissez-faire gespielt. Der Trend heißt nichts Gutes. Ich denke über alles nach - über mich, über die Situation , über alles."

Borussia Dortmund - FC Schalke 04 1:0 (0:0)

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Es war ein sehr intensives Derby und nicht leicht. Wir waren sehr aggressiv und klar, auch wenn wir in der ersten Halbzeit nicht so viele Torchancen hatten. Wir sind sehr glücklich. Wir wussten, es würde leidenschaftlich und emotional werden, das haben wir angenommen."

Frank Kramer (Trainer FC Schalke 04): "Wir haben einen großen Fight in einer tollen Atmosphäre geliefert. Wir haben wuchtig verteidigt und wenig zugelassen, konnten aber nicht verhindern, dass der Druck größer wurde. In einer Szene haben wir es dann leider nicht präzise genug verteidigt."

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 1:3 (0:1)

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir sind mit der Leistung und dem Ergebnis nicht zufrieden. Drei Standardgegentore zu kriegen, tut weh. Nach dem 0:2 war der Stecker irgendwie gezogen. Ich hätte mir mehr Kraft und Energie zum Schluss gewünscht. Wir waren nicht fokussiert genug, um ein Bundesligaspiel zu gewinnen."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ich bin sehr zufrieden mit unserem Auftritt. Die Mannschaft hat all das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Sie hat eine unglaublich gute Mentalität gezeigt und sehr leidenschaftlich gespielt. Die Jungs haben alles reingeworfen. Großes Kompliment, weil ich weiß, was sie die letzten zwei Wochen geleistet haben."

Bayer Leverkusen - Werder Bremen 1:1 (0:0)

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir haben verschiedene Phasen gesehen. Das ganze Spiel hat die Klarheit in den letzten 20 Metern gefehlt. Das Timing, der Abschluss. Wir sind zu wenig effizient. Wir müssen aus diesen Situationen das ein oder andere Tor machen. Ich kann mit dem Resultat weniger leben, wir sind enttäuscht darüber."

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Ausgeglichenes Spiel, ausgeglichenes Ergebnis. Wir können damit leben. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit zu wild werden lassen. Wir hatten gerade in der ersten Halbzeit zu viele Ballverluste, durch die Leverkusen zum Umschaltmomenten kam. In der zweiten Halbzeit haben wir gut reagiert."

FSV Mainz 05 - Hertha BSC 1:1 (0:1)

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt, es hat uns viel gefehlt. Fußballerisch und von der Haltung hat mir das nicht gut gefallen. Wir haben in vielen Phasen des Spiels nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen hatten. In der zweiten Halbzeit wollten wir über die Zweikämpfe zurück ins Spiel kommen. Das am Ende der Lucky Punch gelingt, freut uns natürlich."

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Wir haben in der ersten Halbzeit eine sehr gute Leistung gezeigt. Wir waren sehr mutig und sehr konsequent in der Verteidigungshaltung. In der zweiten Halbzeit war das große Problem, dass wir uns auf den Ringkampf eingelassen haben. Wir haben es versäumt, den Deckel draufzumachen. Mit der letzten Aktion das Gegentor zu bekommen, fühlt sich brutal an."