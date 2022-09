Aufatmen beim BVB: Kehl gibt leichte Reus-Entwarnung

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl äußerte sich zu Marco Reus

Die Verletzung von Kapitän Marco Reus lag am Samstag wie ein dunkler Schatten auf dem Derbysieg von Borussia Dortmund gegen den FC Schalke. Am Tag drauf konnte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zumindest eine erste, leichte Entwarnung geben.

Nach den Untersuchungen, die unmittelbar nach dem Ausscheiden des BVB-Spielführers in der ersten Halbzeit vorgenommen wurden, konnte Sebastian Kehl am Sonntag bei "Sport1" vermelden: "Ich kann ein klein wenig Entwarnung geben. Es ist kein Bruch bei Marco. Er hat eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk erlitten", so der 42-Jährige.

Die Verletzung, die er sich in einer vermeintlich harmlosen Situation mit dem Schalker Florian Flick zugezogen hatte, sei aber voraussichtlich nicht allzu schwerwiegend, wie Kehl hinzufügte: "Er wird drei, vier Wochen ausfallen und uns danach wieder zur Verfügung stehen", so der BVB-Sportdirektor, der eine WM-Teilnahme des 33-Jährigen nicht in Gefahr sieht.

In der bisherigen Spielzeit hatte sich Marco Reus als absoluter Leistungsträger für seine Farben gezeigt. Drei Tore steuerte in der Bundesliga und Champions League selbst bei, weitere BVB-Treffer seiner Kollegen legte der Offensivmann auf.

Trifft die Prognose von Ex-Nationalspieler Kehl in puncto Reus zu, verpasst der Führungsspieler allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit das Topspiel gegen den FC Bayern, welches am 8. Oktober um 18:30 Uhr angesetzt ist.

Auch die bevorstehende Länderspielpause mit zwei Partien in der Nations League sowie die Bundesliga-Partie beim 1. FC Köln am 1. Oktober wird Reus damit auf jeden Fall verpassen.

FC Bayern liegt drei Punkte hinter dem BVB

Bei seinem Auftritt im "Doppelpass" bei "Sport1" äußerte sich Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl derweil auch zur Konkurrenz vom FC Bayern, die am Samstag überraschend beim FC Augsburg mit 0:1 verloren hatte.

"Ich war auch etwas verwundert. Aber am Ende nehmen wir es natürlich mit", so der 42-Jährige über die erste Saisonniederlage der Münchner. In der Tabelle weist der FC Bayern nach sieben Spieltagen einen Drei-Punkte-Rückstand auf den BVB auf.