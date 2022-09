Zweifel an Nagelsmann? Bayern-Boss Kahn äußert sich

IMAGO

Oliver Kahn (l.) verfolgte die Bayern-Niederlage in Augsburg live im Stadion

Nach vier sieglosen Bundesliga-Spielen in Folge ist die Stimmung rund um den FC Bayern vorerst auf dem Tiefpunkt angekommen. Ausgerechnet beim traditionellen Wiesn-Besuch der FCB-Profis am Sonntag. Im Zuge der 0:1-Pleite beim FC Augsburg wurde jüngst auch die Kritik an Cheftrainer Julian Nagelsmann immer lauter. Zur dieser Personalie hat sich nun Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn geäußert.

Für den Boss des deutschen Rekordmeisters steht fest, dass an Übungsleiter Nagelsmann keinesfalls gerüttelt wird, wie er gegenüber "Sport1" betonte: "Wir sind von Julian total überzeugt", stellt der langjährige Bayern-Kapitän am Sonntag klar.

Ankunft der Mannschaft beim traditionellen Oktoberfestbesuch. #FCBayern pic.twitter.com/86SKnzqOFH — FC Bayern München (@FCBayern) 18. September 2022

Nagelsmann selbst hatte zuvor Spekulationen befeuert, dass er selbst innerhalb der Mannschaft oder innerhalb des Vereins nicht mehr unumstritten sein könnte.

"Ich mache mir meine Gedanken und entscheide dann, wie es weitergeht", hatte der 35-Jährige wortkarg und bitter enttäuscht am Samstagabend auf der Pressekonferenz in Augsburg gesagt.

Kahn nimmt Spieler des FC Bayern in die Verantwortung

Statt den Cheftrainer des FC Bayern weiter in die Bredouille zu bringen, bekam dieser am Tag nach der Niederlage in Augsburg demonstrativ den Rücken gestärkt.

"Klar macht sich der Trainer Gedanken, das tun alle, wir sind übel gelaunt. Bei manchen Spielern hat sich wohl der Glaube eingenistet, man könne die Bundesliga nebenbei laufen lassen. Das geht nicht", nahm Oliver Kahn vor allem die Spieler in die Pflicht, die zum ersten Mal seit 20 Jahren vier Bundesliga-Partien in Folge nicht gewinnen konnten.

Angesprochen auf den aktuell vereinslosen Thomas Tuchel betonte Kahn: "Wir beschäftigen uns jetzt nicht mit irgendwelchen anderen Namen oder irgendwelchen anderen Trainern."

Eine allzu ausführliche Aufarbeitung wird es beim FC Bayern in den kommenden Tagen vorerst nicht geben können. Nach dem gemeinsamen Besuch auf dem Oktoberfest, auf den Julian Nagelsmann selbst laut eigener Aussage vom Samstag gar "keine Lust" habe, verabschiedet sich der Großteil des Profi-Kaders auf die knapp zehntägige Länderspielreise.