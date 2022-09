Bayern-Bosse rätseln über Mané-Krise

IMAGO

Sadio Mané ist noch nicht beim FC Bayern angekommen

Fünf Tore und null Vorlagen und seit satten sechs Partien ohne Beteiligung an einem Treffer: So lautet die magere Bilanz von Sadio Mané nach elf Pflichtspielen für den FC Bayern. Über die Krise des Neuzugangs können auch die Bosse der Münchner nur rätseln.

Wie der "kicker" berichtet, wissen die Verantwortlichen des FC Bayern "nicht so recht", woran das glücklose Auftreten von Sadio Mané liegt. Zumal der Senegalese in der Vorbereitung noch einen starken Eindruck hinterlassen hatte.

Bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Augsburg erlebte Mané einen weiteren Tiefpunkt seiner Zeit im Bayern-Trikot. Der Angreifer hatte im gesamten Spiel nur eine Torchance. In der 13. Minute ließ er eine Riesenchance liegen.

Besonders bitter für Mané: Selbst Torwart Manuel Neuer hatte in dem Spiel mehr Chancen und köpfte den Ball in der Nachspielzeit zwei Mal in Richtung Augsburger Tor. Neuers Versuche wehrte Keeper Rafael Gikiewicz aber ab.

Bayern-Bosse wollen Mané Zeit geben

Mané war im Sommer für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Bayern gewechselt. Beim deutschen Rekordmeister sollte der Superstar in die Fußstapfen von Robert Lewandowski treten und für zahlreiche Tore sorgen.

Doch davon ist bislang wenig zu sehen. Sein letztes Bundesliga-Tor erzielte Mané am 4. Bundesliga-Spieltag beim 7:0-Kantersieg gegen den VfL Bochum.

Trotz der schwachen Ausbeute werden die Bayern-Bosse "kicker" zufolge aber noch nicht unruhig. Man wolle Mané Zeit geben, sich an die neuen Abläufe an der Säbener Straße zu gewöhnen.

Braucht Mané einen "Dosenöffner"?

"Wir reden viel, sprechen ihm Mut zu, versuchen ihn auf den Weg zu bringen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach der Pleite gegen Augsburg, erhöhte jedoch zugleich den Druck auf Mané: "Auf dem Platz muss er das selbst machen."

Auch Trainer Julian Nagelsmann äußerte sich zuletzt zur Formkrise des Superstars. "Ich glaube, ihm fehlt so ein Dosenöffner", sagte der Coach und forderte mehr Egoismus ein: "Seine selbstlose Art habe ich schon gelobt, zu viel davon ist dann auch nicht gut."