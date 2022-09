Kamada-Zukunft bei Eintracht Frankfurt weiter offen

IMAGO/Franziska Gora

Daichi Kamada ist Leistungsträger bei Eintracht Frankfurt

Daichi Kamadas Vertrag bei Eintracht Frankfurt ist nur noch bis zum Ende der Saison datiert. Eine Verlängerung mit dem Japaner gestaltet sich aber zunehmend schwieriger. Grund dafür sind die überragenden Leistungen des Mittelfeldspielers.

Im Sommer stand Daichi Kamada noch kurz vor einem Wechsel zu Benfica. Mit dem portugiesischen Spitzenklub soll sich der 26-Jährige bereits einig gewesen sein.

Doch SGE-Trainer Oliver Glasner konnte den Nationalspieler von einem Verbleib überzeugen. "Bild" zufolge telefonierte der Coach mit seinem Schützling und nahm ihm dabei die Angst, angesichts seines 2023 auslaufenden Arbeitspapiers nicht mehr zu spielen.

Das Vertrauen zahlte Kamada mit bislang bärenstarken Leistungen zurück. In der aktuellen Saison erzielte er in zehn Pflichtspielen bereits sechs Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Beim jüngsten 3:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart war Kamada an allen drei Frankfurter Toren beteiligt.

Der Höhenflug des vielseitig einsetzbaren Mittelfeldmannes macht eine angestrebte Verlängerung aber umso schwieriger.

Schließlich wird Kamada mit jedem weiteren Galaauftritt wertvoller und weckt dadurch das Interesse anderer Klubs. Laut "kicker" ist nach wie vor unklar, wie es für Kamada weitergeht.

Krösche: Eintracht Frankfurt muss abwägen

Zuletzt hatte sich Sportvorstand Markus Krösche in der "Frankfurter Rundschau" zum aktuellen Stand bei Kamada geäußert. "Wir versuchen bei Kamada eine Lösung hinzubekommen, da sind wir mit den Beratern in guten Gesprächen", sagte der 42-Jährige, betonte jedoch: "Wir werden keine wilden Sachen machen und etwa die Gehaltsstruktur sprengen. Wenn wir das einmal machen, kriegen wir das nie wieder eingefangen."

Die Eintracht müsse abwägen. "Es mag ein finanzieller Schaden sein, wenn uns einer im Sommer ablösefrei verlässt, aber der Schaden ist viel, viel größer, wenn du einmal das Gehaltsgefüge sprengst", erklärte er.